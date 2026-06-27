Australijski državljanin Sajmon Karman (46) uhapšen je na aerodromu u Bangkoku (Tajland), dok je pokušavao da se ukrca na let kući, zbog sumnje na brutalno ubistvo devojke od 17 godina. Ono što je posebno šokiralo istražitelje jeste to što je telo tinejdžerke pronađeno u koferu bačenom pored železničke pruge!

Ključnu ulogu u istrazi odigrale su nadzorne kamere. Kako se saznaje, snimak je zabeležio Karmana i Tunčanok Donhomlu (17), poznatiju po nadimku "Nong Kejk", kako se u četvrtak ujutru držeći se za ruke prijavljuju u stambenu zgradu.

Zajedno su ušli u sobu na 15. spratu, ali nesrećna tinejdžerka nikada nije izašla. Sledeća stvar koju su nadzorne kamere zabeležile bila je jeziva scena: viđen je Australijanac kako izvlači veliki crni kofer iz zgrade, tovari ga na "jamaha" motocikl i nestaje u nepoznatom pravcu.

Nakon što su prijatelji prijavili nestanak tinejdžerke, policija je brzo locirala zgradu, ali je osumnjičeni već pobegao.

Usledila je opsežna potraga koja je dovela do jezivog otkrića - kofer je pronađen napušten u gustoj travi pored železničke pruge, a telo nestale devojke bilo je sklupčano unutra.

Policija je potvrdila da je nesrećna devojka pronađena bez odeće, sa teškim povredama lica, otokom i modricama koje ukazuju na brutalno nasilje.

Kada su policajci presreli Karmana na aerodromu u Bangkoku, neposredno pre nego što je pokušao da pobegne iz zemlje, videli su jasne dokaze koji ga povezuju sa zločinom. Australijanac je imao sveže ogrebotine od noktiju na vratu i rukama, za koje istražitelji veruju da su rane koje mu je nanela njegova devojka dok se borila za svoj život.

- Verujemo da ju je ubio i trenutno se ispituje zbog sumnje na ubistvo. Ima ogrebotine po celom telu koje su potpuno u skladu sa borbom, ali on i dalje poriče zločin - rekao je šef lokalne policije Anek Saratongiu.

Međutim, u šokantnom videu koji su objavili lokalni mediji, Karman se ukratko obratio porodici žrtve prilično bizarnom izjavom:

- Žao mi je zbog onoga što se dogodilo vašoj ćerki. Bilo je van moje kontrole. Znam da ćete biti veoma tužni i slomljeni.

Australijsko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da pruža konzularnu pomoć svom uhapšenom državljaninu, ali iz razloga privatnosti nisu želeli da pruže nikakve dodatne detalje o ovom užasnom slučaju.

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