Prema mapi procene rizika od požara za danas, u nekoliko regiona proglašen je veoma visok rizik, odnosno četvrti stepen opasnosti, što znači da vremenski uslovi pogoduju brzom nastanku i širenju požara, preneo je ERT.

Najveći stepen opasnosti proglašen je na ostrvima Hios, Lezbos, Samos i Ikarija, u oblasti Dodekaneza, kao i u regionalnim jedinicama Lasiti i Iraklion na Kritu.

Visok rizik od požara, odnosno treći stepen opasnosti, danas je na snazi u Atici i u više drugih delova ostrvske i kontinentalne Grčke.

Civilna zaštita pozvala je građane i posetioce da budu posebno oprezni i da izbegavaju aktivnosti koje mogu izazvati požar iz nehata, uključujući spaljivanje suve vegetacije i biljnog otpada, upotrebu alata koji proizvode varnice, radove zavarivanja, korišćenje roštilja na otvorenom prostoru, kao i bacanje opušaka.

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