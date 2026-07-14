Darijus Malone (27) iz Čikaga je greškom otišao na tuđe venčanje.

Pogrešno venčanje

Malone je doputovao iz Čikaga kako bi prisustvovao venčanju prijateljice sa fakulteta. Većinu gostiju nije poznavao, a mladoženju je video samo na nekoliko fotografija, pa nije imao razloga da posumnja da nešto nije u redu.

U crkvu u gradu Market, u američkoj saveznoj državi Mičigen, stigao je oko 15 minuta ranije. Pozdravio je porodicu i goste, razgovarao sa njima i seo u poslednje redove čekajući početak ceremonije.

Tek kada je mlada krenula prema oltaru, shvatio je da žena u venčanici nije njegova prijateljica.

"To nije bila moja prijateljica. Tada mi je postalo jasno da sam na pogrešnom venčanju", ispričao je kasnije.

Pokušao da stigne na pravo venčanje

U prvi mah pomislio je da je možda nešto pogrešno razumeo, ali ubrzo je shvatio da je jednostavno ušao u pogrešnu crkvu.

"Bio sam istovremeno nervozan, uplašen i postiđen. Jedino o čemu sam razmišljao bilo je da što pre stignem na pravo venčanje, jer sam bio siguran da moja prijateljica upravo ulazi u crkvu", rekao je Malone.

Pošto je sedeo u zadnjem delu crkve, uspeo je neprimetno da izađe kroz sporedni izlaz.

Ispred crkve dve žene objasnile su mu da se pravo venčanje održava u drugoj crkvi, udaljenoj svega nekoliko desetina metara.

Na njegovo iznenađenje, nije bio jedini koji je napravio istu grešku. Još jedan gost završio je na pogrešnoj ceremoniji, pa su zajedno požurili na pravo venčanje.

Iako su propustili trenutak kada je mlada ušla u crkvu, stigli su na ostatak ceremonije.

Slučajno ušao u pogrešnu crkvu

Malone je kasnije objasnio da je do nesporazuma doveo niz sitnih okolnosti.

Aplikacija Epl mape ga je dovela do tačne lokacije, ali nije znao da se u istom bloku nalazi više verskih objekata. Kako je parking kod crkve bio ograničen, parkirao je automobil preko puta i ušao u prvu crkvu na koju je naišao.

Po ulasku je prišao grupi gostiju, predstavio se i rekao da je prijatelj mlade sa fakulteta.

"Ispričao sam da sam prethodne večeri doputovao iz Čikaga i da se još oporavljam od duge vožnje. Niko nije posumnjao da sam zalutao", rekao je kroz smeh.

Kasnije je primetio da svi oko njega imaju program ceremonije, dok ga on nije dobio, ali ni tada nije posumnjao da je na pogrešnom mestu.

"Mislio sam da ih još dele ili da su ostali bez primeraka", objasnio je.

Viralna priča

Nekoliko dana kasnije Malone je svoje iskustvo podelio na društvenim mrežama.

"Došao sam ranije, rukovao se sa porodicom, družio sa gostima, a onda shvatio da sam na pogrešnom venčanju", napisao je.

Njegova objava postala je viralna i prikupila više od devet miliona pregleda, prenosi People.

Brojni korisnici društvenih mreža podelili su slična iskustva – od odlaska na pogrešno venčanje i sahranu do ulaska u pogrešnu bolničku sobu ili na potpuno drugi događaj.

Zanimljivo je da se javio i mladoženja sa venčanja na kojem je Malone greškom završio. Napisao je da potpuno razume kako je do zabune došlo i priznao da je i njemu ista greška mogla da se dogodi.

Iako mu je u tom trenutku bilo veoma neprijatno, Malone danas na celu situaciju gleda sa osmehom.

"Bilo je neprijatno, ali me je ova priča na neki način povezala sa ljudima širom sveta. Toliko njih mi je pisalo da su doživeli gotovo identične situacije. Ispostavilo se da ovakve greške nisu tako retke kao što sam mislio."