Velika tragedija dogodila se na plaži Tale, pored mesta Leže u Albaniji, gde su dve devoјčice izgubile život nakon što su se udavile u Jadranskom moru.

Prema prvim informaciјama, žrtve su starosti 9 i 11 godina i one su se nalazile u delu plaže bez nadzora - bez prisustva obezbeđenja ili spasilaca.

Sumnja se da su devojčice ušle u vodu i da nisu mogle da izađu.

Njihova tela su izvučena iz mora i poslata su u mrtvačnicu Regionalne bolnice Leža na dalje postupanje.

U međuvremenu, policiјa je stigla na lice mesta kako bi se u potpunosti razјasnili uzroci i okolnosti ovog tragičnog događaјa.

Alo/Indeksonline

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