Objavljene su nove informacije o teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u ponedeljak popodne dogodila u Splitu, a u kojoj je život izgubila 22-godišnja putnica, piše Slobodna Dalmacija.

Uviđaj na mestu nesreće sproveo je dežurni zamenik Županijskog državnog tužilaštva u Splitu u saradnji sa policijskim službenicima saobraćajne policije.

Prema dosad utvrđenim činjenicama, nesreća se dogodila oko 14.35 sati na raskrsnici, gde je 22-godišnji vozač "tojote ajgo" prilikom ulaska u raskrsnicu udario u prednji deo "mercedesa".

Snaga udarca odbacila je "tojotu", koja je potom u nekontroliranom kretanju naletela na još jedno vozilo.

U nesreći je smrtno stradala 22-godišnja putnica koja se nalazila u "tojoti".

Alo/Slobodna Dalmacija

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