Objavljene su nove informacije o teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u ponedeljak popodne dogodila u Splitu, a u kojoj je život izgubila 22-godišnja putnica, piše Slobodna Dalmacija.
Uviđaj na mestu nesreće sproveo je dežurni zamenik Županijskog državnog tužilaštva u Splitu u saradnji sa policijskim službenicima saobraćajne policije.
Prema dosad utvrđenim činjenicama, nesreća se dogodila oko 14.35 sati na raskrsnici, gde je 22-godišnji vozač "tojote ajgo" prilikom ulaska u raskrsnicu udario u prednji deo "mercedesa".
Snaga udarca odbacila je "tojotu", koja je potom u nekontroliranom kretanju naletela na još jedno vozilo.
U nesreći je smrtno stradala 22-godišnja putnica koja se nalazila u "tojoti".
Alo/Slobodna Dalmacija
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