Erupcija vulkana Fuego u Gvatemali izazvala je evakuaciju najmanje dva sela koja se nalaze na njegovim padinama, prenosi BBC.

Fuego, jedan od najaktivnijih vulkana na zapadnoj hemisferi, počeo je u ponedeljak da izbacuje lavu i pepeo.

Piroklastični tokovi, reke gasa, vulkanskog pepela i komadića stena nastavili su da se spuštaju niz jugoistočnu padinu Fuega u ranim jutarnjim satima u utorak, saopštila je državna agencija Gvatemale koja prati njegovu aktivnost.

Agencija za upravljanje katastrofama Konred proglasila je narandžasto upozorenje na nivou cele zemlje, što je drugi najviši stepen uzbune, i upozorila stanovništvo da bude spremno, jer bi erupcije mogle da izazovu nove piroklastične tokove i velike oblake pepela.

Konred je pozvao građane da drže zatvorene prozore i vrata, dok je nastava otkazana u školama koje se nalaze u blizini vulkana.

Fuego se nalazi svega 16 kilometara zapadno od Antigve, grada popularnog među turistima, koji ga posećuju zbog kolonijalne arhitekture i statusa Uneskove svetske baštine.

Ovaj aktivni vulkan postao je popularna destinacija i među planinarima.

Konred je upozorio i posetioce i lokalno stanovništvo da se ne približavaju rizičnim područjima i da ne ostaju u zonama opasnosti, posebno na padinama vulkana.

Više od 200 ljudi je poginulo kada je Fuego eruptirao 2018. godine, a mnogi od njih stradali su u brzim piroklastičnim tokovima koji su se obrušili niz jarugu Las Lajas.