Na plaži, gde većina ljudi bira japanke ili hoda bosa po pesku, jedna žena odlučila je da ostane verna elegantnom stilu. Obuvena u crne salonke sa visokom potpeticom, prošetala je uz obalu i privukla pažnju svih prisutnih, a ubrzo i miliona korisnika društvenih mreža.

Neobičan prizor zabeležen je na peščanoj plaži, a video se velikom brzinom proširio internetom.

U štiklama kroz pesak i plićak

Dok su ostali posetioci uživali u kupaćim kostimima i laganoj letnjoj obući, misteriozna dama samouvereno je koračala kroz plićak u visokim potpeticama.

Njeno držanje i sigurnost ostavili su utisak da joj hodanje po pesku u salonkama ne predstavlja nikakav problem. Nije obraćala pažnju na poglede prolaznika, već je nastavila šetnju kao da je to sasvim uobičajena scena.

Video je objavljen na društvenoj mreži X uz opis:

„Gospođa se ne postaje, gospođa se rađa.“

Upravo je taj komentar dodatno doprineo popularnosti snimka.

Društvene mreže preplavili komentari

Za kratko vreme video je prikupio veliki broj pregleda i izazvao brojne reakcije korisnika.

Mnogi su priznali da ih je neobična scena nasmejala, dok su drugi u komentarima zbijali šale na račun njenog izbora obuće i samouverenog hoda.

Među najzapaženijim komentarima našao se i:

„Izgleda kao tenk, a ponašanje generala.“

Pojedini korisnici duhovito su zaključili da se dama očigledno nije želela odreći elegancije ni tokom odmora, pa su njenu šetnju u salonkama opisali kao jedan od najupečatljivijih viralnih trenutaka ovog leta.