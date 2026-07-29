Na plaži, gde većina ljudi bira japanke ili hoda bosa po pesku, jedna žena odlučila je da ostane verna elegantnom stilu. Obuvena u crne salonke sa visokom potpeticom, prošetala je uz obalu i privukla pažnju svih prisutnih, a ubrzo i miliona korisnika društvenih mreža.

Neobičan prizor zabeležen je na peščanoj plaži, a video se velikom brzinom proširio internetom.

U štiklama kroz pesak i plićak

Dok su ostali posetioci uživali u kupaćim kostimima i laganoj letnjoj obući, misteriozna dama samouvereno je koračala kroz plićak u visokim potpeticama.

Njeno držanje i sigurnost ostavili su utisak da joj hodanje po pesku u salonkama ne predstavlja nikakav problem. Nije obraćala pažnju na poglede prolaznika, već je nastavila šetnju kao da je to sasvim uobičajena scena.

štikle na plaži

Video je objavljen na društvenoj mreži X uz opis:

„Gospođa se ne postaje, gospođa se rađa.“

Upravo je taj komentar dodatno doprineo popularnosti snimka.

Društvene mreže preplavili komentari

Za kratko vreme video je prikupio veliki broj pregleda i izazvao brojne reakcije korisnika.

Mnogi su priznali da ih je neobična scena nasmejala, dok su drugi u komentarima zbijali šale na račun njenog izbora obuće i samouverenog hoda.

Među najzapaženijim komentarima našao se i:

„Izgleda kao tenk, a ponašanje generala.“

Pojedini korisnici duhovito su zaključili da se dama očigledno nije želela odreći elegancije ni tokom odmora, pa su njenu šetnju u salonkama opisali kao jedan od najupečatljivijih viralnih trenutaka ovog leta.