Incident se dogodio oko podneva na plaži Vari, gde je francuski turista sa svoje četiri ćerke, mlađe od deset godina, isplovio gumenim čamcem.

Kako prenosi portal Cyclades24.gr, muškarac je to učinio uprkos upozorenjima koja su mu prethodno upućena zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Jak vetar ubrzo je počeo da nosi čamac sve dalje od obale, dok je majka, koja je ostala na plaži, u panici pozivala u pomoć.

Herojska reakcija devojke

U tom trenutku reagovala je devojka koja je završila školu za spasioce.

Bez oklevanja je uzela spasilačku dasku i ušla u more, veslajući prema porodici koju je vetar nosio ka pučini.

Kada je stigla do čamca, dvoje dece smestila je na dasku, dok je ostale, zajedno sa ocem, uz pomoć spasilačke opreme dovukla do najbližeg dela obale.

Svi su bili bezbedni

Prema navodima grčkih medija, sva deca nosila su prsluke za spasavanje, dok otac nije imao zaštitni prsluk.

Zahvaljujući brzoj i prisebnoj intervenciji mlade spasilje, čitava porodica je bezbedno izvučena iz opasnosti i tragedija je izbegnuta.

Izvor: Cyclades24.gr / Telegraf.rs.