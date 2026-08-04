Opštinsko državno tužilaštvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv 77-godišnje hrvatske državljanke zbog 47 krivičnih dela ubijanja ili mučenja životinja. Radi se o slučaju teško zanemarenih pasa na području Vele Učke, koji je u maju ove godine zgrozio javnost, piše Index.hr.

Optužnica je podignuta pred Opštinskim sudom u Rijeci. Tužilaštvo 77-godišnjakinju tereti da je od 2022. godine do 9. maja ove godine, zajedno sa još jednom osobom koja je u međuvremenu preminula, držala pse različitih rasa bez dovoljno hrane i vode.

Brojne rane po telu

Prema navodima optužnice, psima je bilo ograničeno kretanje, a držani su u zatvorenim i nehigijenskim prostorijama. Životinjama nije bila pružena ni potrebna veterinarska pomoć, zbog čega su bile izgladnele, neuhranjene i imale brojne rane po telu. Takvi uslovi, navodi tužilaštvo, doveli su do ozbiljnog pogoršanja njihovog opšteg zdravstvenog stanja.

Državno tužilaštvo zatražilo je da se protiv optužene produži istražni pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i mogućnosti da ponovi krivično delo.

Užasni uslovi na imanju otkriveni su u maju, nakon što je 64-godišnji muškarac koji je tamo živeo poginuo u saobraćajnoj nesreći na auto-putu A1. Volonteri Društva za zaštitu životinja Rijeka tada su sa imanja spasili 47 živih pasa, od kojih su neki bili u toliko teškom stanju da su ubrzo uginuli. Životinje su bile izgladnele, prekrivene ranama i ožiljcima, sa vidljivim posledicama dugotrajnog zanemarivanja.

Užasni uslovi

Policija je nakon sprovedene kriminalističke istrage saopštila da su 77-godišnjakinja i njen sada pokojni vanbračni partner tokom približno deset godina držali oko 80 pasa i mačaka, najpre na području Kostrene, a zatim na Učki. Sumnjalo se da životinjama nisu obezbeđivali odgovarajuću ishranu, smeštaj niti veterinarsku zaštitu.

U kući i pomoćnim objektima pronađeno je više od 30 tela pasa. Volonteri riječkog azila naveli su da su leševi bili ostavljeni u zamrzivačima, ormarima, kadi i na podovima. Od pronađenih životinja samo 11 pasa bilo je mikročipovano, dok su ostali boravili u prostorima u kojima su istovremeno spavali i obavljali nuždu.

Alo/Index.hr

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