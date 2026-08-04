Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Službe za suzbijanje korupcije, Odeljenje za borbu protiv korupcije Beograd, UKP uhapsili su G. B. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je kao menadžer jedne benzinske stanice na teritoriji opštine Zemun protivpravno otuđio više od 7 miliona dinara iz blagajne, kao i 28.000 evra od menjačnice koja posluje u sklopu te benzinske stanice.

Kako je saopšteno iz tog tužilaštva, taj novac mu je bio poveren na radu u subjektu privrednog poslovanja.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova je saopšteno da se on sumnjiči da je u periodu od 20. do 28. jula, kao zaposleno lice odgovorno za novčana sredstva benzinske stanice jednog privrednog društva i menjačnice koja posluje u okviru ove benzinske stanice, protivpravno prisvojio novac od gotovinskih dnevnih pazara.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će u tom roku biti priveden na saslušanje u Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

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