Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine nije znalo da odgovori na pitanja naše redakcije, ko je Elfeti Veseli odobrio izlaske, koliko puta je napustila zatvor niti da li je urađena bezbednosna procena, a onda se oglasio KPZ Tuzla i potvrdio da osuđena za svirepo ubistvo dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića vanzavodske pogodnosti koristi još od septembra 2024. godine.

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine ne zna koliko puta je Elfeta Veseli izašla iz zatvora, koliko je vremena provela na slobodi, gde se kretala niti ko je nadzirao njene izlaske, iako je reč o ženi pravosnažno osuđenoj na 13 godina zatvora zbog svirepog ubistva dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića.

Dok je javnost tražila precizne odgovore na navode da Veseli koristi dopuste, slobodne vikende i vanzavodske pogodnosti, Ministarstvo se sakrilo iza tvrdnje da ne raspolaže operativnim podacima o pojedinačnim osuđenicima.

Na pet konkretnih pitanja naše redakcije nije stigao nijedan jasan odgovor.

Pitali smo da li je tačno da je Elfeti Veseli omogućeno korišćenje vanzavodskih pogodnosti, na osnovu kojih zakonskih odredbi i kriterijuma, ko je doneo i potpisao odluku, koliko puta je izašla iz zatvora i da li je pre toga urađena bezbednosna procena.

Ministarstvo, međutim, nije znalo ili nije želelo da saopšti nijedan od tih podataka.

– Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti, ne raspolaže operativnim podacima o kretanju pojedinačnih osuđenih osoba niti prati način realizacije odobrenih pogodnosti u konkretnim slučajevima – naveli su u odgovoru.

Drugim rečima, Ministarstvo pravde tvrdi da ne zna da li osuđena ratna zločinka izlazi iz zatvora, od kada koristi pogodnosti, gde odlazi i kako se njeno kretanje kontroliše.

Odgovornost su prebacili na Kazneno-popravni zavod u Tuzli, navodeći da upravo uprava zatvora odlučuje o tretmanu, klasifikaciji i pogodnostima osuđenika.

Tek nakon takvog odgovora Ministarstva oglasio se KPZ Tuzla i potvrdio ono o čemu nadležna državna institucija navodno nije imala službene informacije.

Iz KPZ Tuzla potvrđeno je da Elfeta Veseli vanzavodske pogodnosti koristi od septembra 2024. godine.

Prvi put je, prema navodima zatvorske uprave, izvan ustanove boravila 7. i 8. septembra 2024. godine, na prijavljenom mestu prebivališta.

– Elfeta Veseli je ranije neosuđivana, ne raspolažemo podacima da se protiv nje vodi novi krivični postupak, tokom izdržavanja kazne zatvora nije disciplinski tretirana, nalazi se u klasifikacionoj grupi A i član je Veća osuđenica, te je nakon pribavljenih mišljenja nadležnih institucija ispunila uslove za odobravanje korišćenja vanzavodskih pogodnosti – naveli su iz KPZ Tuzla.

Tako je zatvor saopštio datum prvih izlazaka, način na koji je zahtev odobren i deo kriterijuma koje je Veseli ispunila, dok je Ministarstvo pravde prethodno tvrdilo da ne raspolaže službenim informacijama o konkretnom slučaju.

Iz KPZ Tuzla naveli su da je Veseli zahtev podnela nakon što je izdržala tri petine kazne, kao i da su pre donošenja odluke pribavljena mišljenja nadležne policijske uprave i opštinskog organa socijalne zaštite.

– Pogodnosti predstavljaju skup podsticajnih mera usmerenih ka pružanju poverenja zatvoreniku, ublažavanju posledica deprivacije, podsticanju sopstvenog učešća u ostvarivanju programa tretmana, jačanju odgovornosti i samopouzdanja radi osposobljavanja zatvorenika za samostalan život, zbog čega su joj odobrene – saopštili su iz zatvora.

Međutim, ni nakon oglašavanja KPZ Tuzla javnost nije dobila sve odgovore.

Nije navedeno koliko je puta Veseli od septembra 2024. godine izlazila iz zatvora, koliko su njeni izlasci ukupno trajali, da li je svaki put obaveštavana policija niti ko je bio zadužen za kontrolu njenog kretanja.

Bez jasnog odgovora ostali su i navodi da se slobodno kretala Ilidžom.

Odgovor KPZ Tuzla dodatno je pokazao koliko je bilo poražavajuće postupanje Ministarstva pravde BiH.

Dok je zatvorska uprava bila u stanju da saopšti kada je Veseli prvi put koristila pogodnosti, na osnovu čega su joj odobrene i koje su institucije učestvovale u proverama, Ministarstvo se zadovoljilo time da objasni zašto navodno nije nadležno.

– Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine nema zakonsku obavezu niti ovlašćenje da vrši neposredan nadzor nad korišćenjem pojedinačnih pogodnosti, niti da prati kretanje osuđenih osoba tokom njihovog korišćenja – poručili su.

Niko od Ministarstva nije ni tražio da fizički prati Elfetu Veseli.

Traženi su službeni podaci o tome da li izlazi iz zatvora, ko je doneo odluku i da li je pre toga procenjen bezbednosni rizik.

Umesto da podatke pribave od ustanove nad kojom imaju opšta nadzorna i upravna ovlašćenja, iz Ministarstva su odgovorili da ništa ne znaju i novinare uputili na zatvorsku upravu.

Posebno je skandalozna njihova tvrdnja da ne raspolažu službenim informacijama o slučaju koji je izazvao burne reakcije javnosti.

– Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine ne raspolaže službenim informacijama o konkretnim okolnostima navedenog slučaja, niti može potvrditi navode iznesene u javnosti – naveli su.

Samo nekoliko sati kasnije, KPZ Tuzla je te okolnosti potvrdio.

Tako je Ministarstvo ostalo institucija koja ne zna da osuđenica za svirepo ubistvo deteta koristi vanzavodske pogodnosti još od 2024. godine, dok ustanova u kojoj ona izdržava kaznu raspolaže datumima, procenama i podacima o proceduri.

Kazna joj ističe 2029. godine

Elfeta Veseli prvostepeno je pred Sudom BiH bila osuđena na deset godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Apelaciono odeljenje kasnije je kaznu povećalo na 13 godina zatvora zbog svirepog ubistva dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića.

U pritvoru se nalazi od septembra 2016. godine, dok joj redovan istek kazne nastupa 2029. godine.

Slobodan je ubijen 1992. godine na području Kamenice kod Zvornika, nakon što se vratio u selo kako bi pronašao psa koji je ostao kod njegove kuće.

Informacija da Veseli koristi izlaske iz zatvora izazvala je ogorčenje u Republici Srpskoj, a reagovali su najviši zvaničnici, institucije i organizacije proistekle iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Milorad Dodik ocenio je da je dopuštanje takvih pogodnosti poniženje za malog Slobodana i sve srpske žrtve.

– Sramota je da Elfeta Veseli, ubica dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića, danas slobodno hoda. To je poniženje srpskih žrtava, malog Slobodana i svih nas – naveo je Dodik.

Dok reakcije ne prestaju, Ministarstvo pravde BiH i dalje nema odgovore na ključna pitanja.

Zatvor je potvrdio da Veseli izlazi, ali javnost još ne zna koliko često, koliko dugo i ko kontroliše njeno kretanje van zatvorskih zidina.

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