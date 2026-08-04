"Ne pitajte... Najduže sam ovde i mogu vam reći da nikada nije bilo gore. U šestom mesecu nismo praktično ništa zaradili, posao je počeo tek pre nekoliko dana. Mislim da je razlog opšti rast cena, a mi smo poslednji u tom lancu. Kada gost plati smeštaj, restorane i sve ostalo, kada ga svi "ogole", nama ništa ne ostaje," rekao je.

Na pitanje koliko putovanja uspeva da rezerviše dnevno, nije želeo da odgovori, ali je rekao da je taj broj znatno manji nego prethodnih godina.

"Naš posao na štandovima polako izumire jer onlajn prodaja preuzima sve. Danas je sve onlajn. Tokom godina, broj gostiju se smanjio, ali se promenila i njihova struktura. Zapadno tržište nas skoro više ne posećuje, a najveći broj gostiju sada dolazi iz Poljske."

Komentarisao je i novu avio-vezu između Njujorka i Splita, za koju smatra da nije donela očekivane rezultate.

"Kažu da će pomoći, ali koliko ja znam, otkazano je oko 900 letova. Takođe je manje gostiju koji stižu kolima. Drugim rečima, uništiće ono malo posla što nam je ostalo," zaključuje Branko.

Novinari iz Hrvatske pokušali su da provere njegove tvrdnje i kod ugostitelja. Zanimalo ih je da li dele njegov utisak o slabijoj sezoni i da li su, kako tvrdi, visoke cene razlog zašto turistima, nakon što plate smeštaj i restorane, ne ostaje novca za jednodnevne izlete. Međutim, nisu želeli da stanu pred objektiv kamere.

Pitali su ih da li su zaista "oljuštili" turiste, a u kratkom razgovoru su rekli da nemaju razloga za brigu. Kažu da odlično posluju, da su im terase pune i da ovogodišnja sezona, kako sami ističu, nikada nije bila bolja.