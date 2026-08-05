Napad je počeo nešto posle ponoći, kada je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo na kretanje balističkih raketa ka prestonici. Ubrzo potom su usledile eksplozije, a Kličko je na Telegramu napisao da su Kijev i region pod balističkim napadom, dodajući da su angažovane sve snage protivvazdušne odbrane, ali bezuspešno.

Kako prenosi Ukrinform, pogođena je nestambena zgrada, dok za sada nije poznato ima li žrtava. U više oblasti proglašena je uzbuna za vazdušnu opasnost.

Ukrajinski portali javljaju da se napad odvija u nekoliko talasa. Nakon prvih eksplozija usledila su nova upozorenja o lansiranjima, a vazdušna uzbuna je nastavljena. Zvaničnici pozivaju stanovnike da ostanu u skloništima do zvaničnog signala za prestanak opasnosti.

Rusi tvrde da su "Cirkoni" udarili na Kijev

Sa druge strane, proruski telegram-kanal ratnih dopisnika "Ruska vesna" naveo je da je u prvom talasu na ukrajinsku prestonicu ispaljeno više od deset projektila tipa "Cirkon" hipersoničnih raketa i to iz više pravaca.

Ovu informaciju preneli su i pojedini ruski mediji, pozivajući na navedeni kanal.

Rusko Ministarstvo odbrane za sada nije izdalo zvanično saopštenje o metama ili vrsti naoružanja korišćenog u ovom napadu.

Prema navodima na društvenoj mreži "Iks" ruske rakete su pogodile skladišta oružja i skladišta goriva.

Treći veliki napad u poslednjih desetak dana

Ovo je treći ozbiljniji napad na Kijev u kratkom vremenskom periodu. Prethodni masovni udar, u noći između 31. jula i 1. avgusta, odneo je najmanje devet života, dok je povređeno više od 30 ljudi, među kojima i četvoro dece.

Tada je oštećeno više stambenih zgrada, škola i zgrada ambasade Litvanije u pet gradskih okruga.

Rusko Ministarstvo odbrane je povodom tog napada saopštilo da su mete bile fabrike vojno-industrijskog kompleksa i logistički centri, dok je ukrajinska strana tvrdila da su najviše stradali civilni i stambeni objekti.