U srcu Sicilije prodaje se kuća koja privlači pažnju kupaca, a zbog rasporeda prostorija i potencijala mogla bi da bude zanimljiva i onima koji traže nekretninu za odmor ili ulaganje.

Smeštena je u istorijskom mestu Bisakvino, poznatom po autentičnoj atmosferi i tradicionalnom sicilijanskom načinu života.

Kuća se prostire se na tri etaže. Reč je o samostalnom objektu koji budućim vlasnicima pruža brojne mogućnosti za uređenje, bilo da žele porodični dom, vikendicu ili investiciju za izdavanje.

Tri sprata i mnogo mogućnosti

U prizemlju se nalaze tri prostrane ostave koje mogu da posluže kao radionica, vinski podrum, prostor za hobi ili dodatno skladište.

Na prvom spratu smešteni su ulazni hodnik, velika spavaća soba sa balkonom, kuhinja i toalet.

Potkrovlje na drugom spratu ostavljeno je budućem vlasniku da ga uredi prema sopstvenim potrebama, bilo kao dodatnu stambenu jedinicu, radni prostor ili prostor za odmor.

Idealna za odmor ili ulaganje

Ova nekretnina nalazi se u istorijskom jezgru Bisakvina, gradića u unutrašnjosti Sicilije, koji je poznat po mirnom okruženju, tradicionalnoj arhitekturi i autentičnom italijanskom načinu života.

Zahvaljujući rasporedu prostorija i mogućnosti adaptacije, kuća može biti dobar izbor za one koji traže dom za život, vikendicu ili nekretninu sa potencijalom za renoviranje i izdavanje turistima.

Na sajtu se navodi da se kuća prodaje po ceni od 15.000 evra.