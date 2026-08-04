Svetska zdravstvena organizacija (SZO) apelovala je na međunarodnu zajednicu da pojača podršku u suzbijanju epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo, upozoravajući da se virus širi brže nego što zdravstvene službe mogu da odgovore.

Portparol SZO Tarik Jašarević izjavio je na konferenciji za novinare u Ženevi da je situacija i dalje veoma ozbiljna i da su potrebna dodatna finansijska sredstva, kao i veći broj timova na terenu kako bi se proširili kapaciteti za lečenje obolelih, sprovođenje epidemioloških istraga, bezbedno sahranjivanje preminulih i rad sa lokalnim stanovništvom.

Prema poslednjim podacima, u Demokratskoj Republici Kongo potvrđena su 3.802 slučaja ebole, dok je od posledica zaraze preminulo 1.707 osoba. Pod istragom je još 275 sumnjivih slučajeva, oporavilo se 727 pacijenata, a zdravstvene službe trenutno prate oko 17.000 osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima.

Virus je registrovan u pet provincija, ali je najveći broj obolelih, gotovo 90 odsto, zabeležen u severoistočnoj provinciji Ituri. Većina preostalih slučajeva potvrđena je u susednom Severnom Kivuu. Epidemija je zvanično proglašena 15. maja nakon što je u Ituriju prijavljen veći broj smrtnih slučajeva.

Ovog puta epidemiju izaziva bundibudžo soj ebole, za koji još ne postoji odobrena vakcina niti potvrđeno efikasan tretman. Ipak, u toku su klinička ispitivanja više potencijalnih vakcina, terapija i antivirusnih lekova.

Direktor programa za istraživanje i razvoj pri SZO Vasi Murti istakao je da prvi rezultati ispitivanja ulivaju optimizam i da postoje naznake da bi nove terapije mogle da doprinesu uspešnijem lečenju obolelih.