-Draga Nevenka, nisam mogao da zaustavim suze, možda sam slab muškarac kada sam gledao lice i oči Vašeg sina, ali vam garantujem jedno, dokle god budem u mogućnosti boriću se za jačanje Srbije.

-Vi ste sad u našoj Srbiji, nikada nećemo dozvoliti da umre sećanje na Vašeg Sinišu, na porodicu Dobrić i na mnoge druge porodice. Okupljaćemo se svake godine, a u međuvremenu radićemo vredno i marljivo da snažimo našu ekonomiju i da budemo sve jači, i Srbija i Srpska - poručio je predsednik Vučić.