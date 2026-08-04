Više javno tužilaštvo u Nišu zatražilo je danas da se Ljubisavu T. (83) iz svrljiškog sela Pirkovac izrekne kazna zatvora od 20 godina jer je 25. avgusta prošle godine ubio svog komšiju Jovana Mijajlovića (80).

Nakon zločina uklonio telo

- Smatramo da je dokazano da je optuženi izvršio krivična dela ubistvo i neovlašćeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Odbrana koju je izneo tokom postupka imala je cilj umanjenje krivične odgovornosti jer je u suprotnosti sa dokazima. Tokom sudskog postupka utvrđeno je da je bio u dugogodišnjem sukobu sa žrtvom, da je postupao hladnokrvno prilikom izvršenja krivičnog dela, da je nakon zločina uklonio telo, odvezao ga u drugo selo, a zatim otišao u Niš kako bi dokazao da nema veze sa ubistvom. Zbog takvog njegovog ponašanja predlažemo 20 godina zatvora jer je prikrivao tragove i lišio je života starijeg čoveka. Nadalje, utvrđeno je da je prišao oštećenom koji je bio na svojoj zemlji, obavljao poljske radove i bez povoda ga lišio života - navela je u završnoj reči viši javni tužilac Jelena Papović Miladinović.

Predložila je da se optuženom produži pritvor te da mu se izrekne mera bezbednosti oduzimanja oružja kojim je počinio zločin.

Branilac traži što manju kaznu

Branilac optuženog, advokat Dalibor Lazović zatražio je od suda da njegovom branjeniku izrekne što je moguće blažu kaznu ističući da postoji sumnja da se događaj odigrao na način kako je predstavljen u optužnici VJT.

- Okrivljeni je sve vreme bio dosledan u iznošenju svoje verzije ovog događaja, odnosno da je došlo do otimanja puške i tom prilikom do opaljenja, a to su potvrdili i pojedini dokazi izvedeni na suđenju. Veštačenjem su na oružju pronađeni biološki tragovi oštećenog što potvrđuje njegov kontakt sa puškom, balističar je izjavio da sila opaljenja nije ispitivana kao ni udaljenost od oružja prilikom pucnja, a da se to moglo utvrđivati. Veštak Zavoda za sudsku medicinu je izjavila da apsolutno stoji mogućnost da je do nanošenja prostrelne rane grudnog koša moglo doći na način kako je to okrivljeni opisao. Zato predlažem sudu da u skladu sa principom in dubio pro reo (u slučaju sumnje u korist okrivljenog) mom branjeniku izrekne najmanju kaznu - rekao je Lazović.

Psihijatrijsko veštačenje

Priliku da se obrati sudu iskoristio je i optuženi koji je potpuno odbacio odgovornost za zločin.

- Nisam postupao sa direktnim umišljajem kako je to tužilaštvo navelo, oštećeni se upucao u otimanju oko puške, stradao je svojom krivicom. Stradao je prilikom otimanja oko puške, zadesnim slučajem više svojom nego mojom krivicom - naglasio je.

Tokom istrage utvrđeno je da je Ljubisav bio u višedecenijskoj zavadi sa žrtvom i da je imao iracionalne ideje da ga ovaj potkrada te da ga je čak optuživao da se služi magijom i hipnozom. Psihijatrijsko veštačenje je pokazalo da se radi o psihopatskoj ličnosti koja ne mari za potrebe i emocije drugih ljudi.

Alo/Niške vesti

BONUS VIDEO