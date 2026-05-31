U Budvi je na Slovenskoj plaži izbegnuta tragedija nakon što je Budvanin Admir Barčić spasio dva dečaka, uzrasta sedam i deset godina, koji su počeli da se dave u moru.

Prema navodima očevidaca, mlađi dečak, koji nije znao da pliva, pao je sa SUP daske za veslanje na kojoj su se nalazili. Stariji dečak je pokušao da ga izvuče iz vode, ali ga je, kako se navodi, mališan povukao, nakon čega su obojica počela da se dave. Incident se dogodio oko četrdeset metara od obale.

Na plaži je nastala panika, a dečaci su u kratkom vremenu ostali bez snage u vodi.

Barčić je brzo doplivao do njih, uspeo je obojicu da ih uhvati i drži iznad vode, nakon čega ih je doveo do obale.

Dečacima je odmah ukazana pomoć, a prema dostupnim informacijama, obojica su sada van životne opasnosti, ali se postavlja pitanje gde su bili roditelji dečaka koji su se našli u dubini iako su neplivači.