Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGK) osnovao je tajne nove ćelije u Iraku kako bi izvodio napade na zemlje Zaliva u kojima se nalaze američke snage, zaobilazeći uspostavljene mreže milicija kako bi izbegao otkrivanje, reklo je osam iračkih izvora za Rojters.

Tri ili četiri ćelije, svaka sa oko 10 elitnih iračkih šiitskih muslimanskih boraca, pokrenule su najmanje sedam napada dronovima sa pustinjskih lokacija u blizini južnih gradova Basre i Samave na lokacije u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima između 20. aprila i 17. maja, rekla su tri izvora, preneo je Tajms of Izrael.

Određeni broj njihovih članova potiče iz Islamskog otpora u Iraku, krovne grupe tvrdokornih šiitskih frakcija sa hiljadama boraca. Ali nove grupe deluju van njegove komandne strukture, direktno podnoseći izveštaje IRGK-u, prema izvorima, među kojima su dva iračka vojna zvaničnika, još jedan bezbednosni zvaničnik i pet lokalnih komandanata milicija.

Osnivanje novih iračkih ćelija, o čemu ranije nije bilo reči, odražava promenu u taktikama IRGC-a usmerenim na očuvanje sposobnosti Irana da projektuje silu širom regiona u vreme kada su njegove naoružane posredničke grupe znatno smanjene, delom nakon godina borbi sa Izraelom, a njegovi sopstveni vojni i ekonomski resursi su iscrpljeni nakon američko-izraelskog rata sa Iranom, reklo je petoro komandanata milicija. IRGC je teroristička organizacija koju su SAD označile.

Irak, zemlja sa šiitskom većinom, ima mnoštvo milicija, od kojih mnoge održavaju bliske veze sa Teheranom. One čine ključni stub iranske regionalne „Ose otpora“, koja se proteže od Gaze i Libana do Jemena i Iraka.

Grupe koje deluju pod zastavom Islamskog otpora u Iraku preuzele su odgovornost za desetine napada dronovima i raketama na američke objekte u zemlji, što je izazvalo smrtonosne vazdušne napade odmazde, otkako su SAD i Izrael započeli rat sa Iranom 28. februara. Međutim, nije bilo masovne mobilizacije iranskih posrednika unutar granica Iraka.

Nekoliko moćnih šiitskih frakcija signalizira od prošle godine da su spremne da se razoružaju i fokusiraju na domaću politiku kako bi sprečile eskalaciju sukoba sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa. Taj razvoj događaja je možda podstakao IRGC da osnuje grupe pod svojom direktnom kontrolom, prema rečima Džasima el-Bahadlija, penzionisanog generala iračke vojske, i dva vladara iz šiitskog vladajućeg saveza.

Dve od ovih frakcija, Asaib Al el-Hak i Brigade Imama Alija, objavile su ovog meseca da će početi da predaju svoje oružje državnim vlastima nakon ponovljenih upozorenja SAD iračkoj vladi da raspusti naoružane grupe koje deluju na njegovom tlu.