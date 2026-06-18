Leto donosi više vremena na otvorenom, ali i veći rizik od izbijanja požara. Zato je neophodno da svi budemo odgovorni i oprezni. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova još jednom podsećaju građane šta treba da rade u slučaju izbijanja požara na otvorenom.

- Apelujemo na građane da ne pale travu, nisko rastinje i otpad na otvorenom prostoru, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom i ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu izazvati požar - navodi se na Instagram stranici MUP Srbije:

- Ukoliko primetite požar, odmah obavestite vatrogasno-spasilačku jedinicu pozivom na broj 193.

Koliko nepažnja može skupo da košta pokazuju i podaci iz prethodne letnje sezone požara na otvorenom prostoru.

U periodu od 1. juna do 1. oktobra 2025. godine evidentirano je 13.387 požara, a samo 7. jula zabeleženo je čak 607 požara u jednom danu. U ovim požarima život je izgubilo šest osoba, 63 su povređene, dok je 10 ljudi spaseno.

Jedan trenutak nepažnje može izazvati posledice koje traju čitav život. Bezbednost je odgovornost svih nas.

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