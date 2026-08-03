Pećina Bobcat kod Hantsvila u američkoj saveznoj državi Alabami već je poznata kao stanište ugroženih pećinskih škampa, dve vrste pećinskih rakova i južne pećinske ribe. Upravo je njih očekivao da pronađe biolog dr Metju Nimiler kada je prošle godine krenuo u istraživanje ovog pećinskog sistema.

Providna riba bez očiju

Umesto toga, naišao je na neobično stvorenje kakvo nauka do sada nije poznavala.

Prema njegovim rečima, ova riba mogla bi da bude jedna od najređih na svetu.

Nova vrsta nema oči, ima izražena leđa nalik grbi, bodljikave peraje i oblik njuške koji se razlikuje od svih poznatih pećinskih riba. Potpuno je bez pigmenta, a njena koža je toliko providna da se kroz nju jasno vidi mozak.

Ova riba je potpuno drugačija

Takva providnost nije sasvim neuobičajena, objašnjava dr Džonatan Armbruster, kustos zbirke riba u Muzeju prirodne istorije Univerziteta Oburn i jedan od autora studije.

– To se često viđa kod manjih riba koje žive u otvorenim vodama. Providno telo pomaže im da se bolje sakriju u bistroj vodi – rekao je Armbruster.

Neobično stvorenje izgleda kao da je izašlo iz naučnofantastičnog filma, pa je dobilo ime Demogorgonichthys arcanus, odnosno demonska pećinska riba, po čudovištu Demogorgon iz popularne Netfliksove serije "Stranger Things".

Na početku istraživanja Nimiler nije bio siguran da li je reč o novoj vrsti ili samo o neobičnom primerku već poznate južne pećinske ribe.

– Tokom godina video sam koliko pećinske ribe mogu da se razlikuju. Dešavalo mi se da pomislim kako sam pronašao novu vrstu, a genetske analize bi pokazale da nije tako. Međutim, ova riba bila je drugačija na način koji je stalno potvrđivao da se radi o nečemu novom – rekao je Nimiler, vanredni profesor biologije na Univerzitetu Alabame u Hantsvilu.

Fotografije je podelio sa kolegama Džonatanom Armbrusterom i Pamelom Hart sa Univerziteta Alabame. Kada su uporedili primerke sa južnom pećinskom ribom, razlike su postale očigledne.

Jedna od najređih riba na planeti

Istraživači su potom uradili CT snimanja, genetske analize i druga ispitivanja, koja su pokazala da ova riba ima potpuno drugačiju građu skeleta od svih do sada poznatih stanovnika pećine.

Na osnovu rezultata opisali su je kao potpuno novi rod i novu vrstu.

Koliko demonskih pećinskih riba postoji, za sada nije poznato. Međutim, prema rečima Nimilera, moguće je da je reč o jednoj od najređih riba na planeti.

– Poznata nam je samo sa jednog lokaliteta i pretpostavljamo da je njena populacija veoma mala – rekao je istraživač.

Rezultati istraživanja objavljeni su 6. jula u naučnom časopisu Scientific Reports.

Verovatno postoje i druge neotkrivene vrste

O ovoj ribi se za sada zna veoma malo. Naučnici ne mogu da razlikuju mužjake od ženki, niti imaju bilo kakve informacije o njenom razmnožavanju.

– Nemamo apsolutno nikakvu predstavu kako se razmnožava – rekao je Armbruster.

Pretpostavlja se da se hrani svim organizmima koji mogu da joj stanu u usta.

Naučnici smatraju da pronalazak demonske pećinske ribe pokazuje da čak i u oblastima koje su detaljno istraživane i dalje postoje neotkrivene životinjske vrste. Takve vrste mogu opstajati na teško dostupnim lokacijama, piše CNN.