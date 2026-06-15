Bečka policija razbila je navodno visoko organizovanu kriminalnu grupu koja je funkcionisala gotovo kao legalno preduzeće. U akciji kodnog naziva „Operacija Psiho“ otkrivena je velika ilegalna proizvodnja kanabisa, a istražitelji tvrde da je grupa imala jasno podeljene uloge, hijerarhiju i mrežu zaposlenih.

U centru istrage nalaze se trojica austrijskih državljana starosti 42, 46 i 55 godina, za koje se sumnja da su organizovali kompletnu proizvodnju, skladištenje, distribuciju i prodaju kanabisa na teritoriji Austrije.

Prema navodima policije, osumnjičeni su preuzeli postojeći pogon za proizvodnju CBD proizvoda u bečkom naselju Lizing i pretvorili ga u ilegalnu fabriku kanabisa. Na prostoru od oko 3.200 kvadratnih metara navodno su uzgajane hiljade biljaka, a proizvodnja je bila organizovana gotovo kao u legalnom biznisu.

Istražitelji navode da je 46-godišnji osumnjičeni bio zadužen za proizvodnju i da je među saradnicima bio poznat pod nadimkom „Psihonaut“, zbog čega je čitava akcija dobila naziv „Operacija Psiho“.

Prema policijskim saznanjima, koristio je čak 20 mobilnih telefona, iznajmljivao stanove pod lažnim identitetima i svakodnevno radio i do 12 sati. Navodno su postojala i stroga interna pravila, pa su kuriri koji bi donosili veće količine sitnog novca bili kažnjavani novčanim penalima.

Za rad u proizvodnim pogonima, kako se sumnja, angažovano je najmanje devet muškaraca poreklom iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Oni su, prema tvrdnjama istražitelja, ilegalno boravili u Austriji, a deo njih živeo je direktno u hali, gde su imali improvizovane spavaonice, kuhinju i prostorije za odmor.

Tokom racije, sprovedene u septembru 2025. godine, policija je zaplenila oko tonu kanabisa, 1,4 miliona evra u gotovini, zlato, druge vredne predmete, falsifikovana dokumenta i pištolj marke „Glock“.

Procenjuje se da je ulična vrednost zaplenjene droge dostizala i do pet miliona evra, dok je sadržaj THC-a u proizvodima iznosio čak 20 odsto.

Istraga je pokazala da su osumnjičeni od ranije bili poznati policiji. Kriminalistička služba pratila ih je još od 2019. godine, kada su navodno pokušali da prokopaju tunel do električne razvodne mreže. Istražitelji su za grupu prvi put saznali nakon što se trotoar iznad tog tunela urušio.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila puni obim aktivnosti ove kriminalne mreže i eventualnu umešanost drugih osoba.

(Heute)