Naučnici su zabeležili retke i spektakularne snimke jednog od najneobičnijih stanovnika okeana – stvorenja toliko neobičnog izgleda da deluje kao da pripada svetu naučne fantastike.

Reč je o legendarnoj goblin ajkuli (Mitsukurina owstoni), poznatoj po izduženoj njušci i jedinstvenoj vilici koja može da se izbacuje unapred velikom brzinom. Ova ajkula je prvi put snimljena u svom prirodnom staništu u blizini ostrva Džarvis u Tihom okeanu.

“Živi fosil” iz praistorije

Objavljeni snimci prikazuju ovo retko stvorenje kako se kreće kroz mračne dubine okeana, vođeno karakterističnim izduženim nosom.

Stručnjak za morski svet, profesor Kulum Braun sa Univerziteta Makvori u Australiji, opisao je njen izgled kao “izuzetno neobičan” i istakao da goblin ajkula važi za jednu od vizuelno najneobičnijih ajkula na planeti.

Ova vrsta često se naziva i “živim fosilom”, jer predstavlja jedinog preživelog člana porodice Mitsukurinidae, stare oko 125 miliona godina. Njeni preci plivali su okeanima još u vreme kada su se na Zemlji pojavljivale prve cvetnice.

Zbog života u ekstremnim dubinama, goblin ajkula se izuzetno retko viđa, a naučnici su je do sada uglavnom poznavali samo na osnovu primeraka ulovljenih ribarskim mrežama.

Neobičan mehanizam hranjenja

Najprepoznatljivija karakteristika ove ajkule jeste njena specifična vilica koja funkcioniše poput “praćke”. Kada detektuje plen, vilica se munjevito izbacuje napred i hvata plen u blizini.

Njuška je obložena senzornim ćelijama koje registruju slabe električne impulse drugih morskih organizama, što joj omogućava orijentaciju u potpunom mraku dubokog mora.

Profesor Alan Džejmison, direktor Centra za istraživanje dubokog mora Minderoo-UWA, objašnjava da ovaj mehanizam omogućava izuzetno brzu reakciju u trenutku napada.

Sporo kretanje i život u dubinama

Iako pojedini primerci mogu dostići dužinu i do sedam metara, goblin ajkule nisu aktivni plivači. Stručnjaci smatraju da imaju spor metabolizam i da se kreću veoma polako, što je tipično za stanovnike dubokog mora.

Ovi novi snimci, objavljeni u okviru studije u časopisu Journal of Fish Biology, predstavljaju značajan doprinos razumevanju jedne od najtajanstvenijih vrsta okeana.

Upravo zahvaljujući životu u gotovo nedostupnim dubinama, goblin ajkula je uspela da opstane nepromenjena više od 125 miliona godina – kao pravi relikt praistorijskog sveta.