Austrijska geološka služba (Geosfeta Austrija) registrovala je u 1:59 časova zemljotres jačine 4,5 stepeni.

Epicentar se nalazio osam kilometara jugozapadno od Glognica, odnosno 15 kilometara istočno od Mircušlaga, na dubini od četiri kilometra, piše Hojte.

Prema podacima seizmološke službe, kod zemljotresa magnitude 4,5 u području epicentra mogu se pojaviti pojedinačna manja oštećenja.

Potres se osetio sve do Beča

Podrhtavanje tla bilo je jasno primetno, navodi se. Kako je saopštila Geosfera Austrija, veliki broj prijava stigao je iz istočne Donje Austrije i Štajerske, a zemljotres se osetio čak i u Beču, gde su stanovnici prijavili kratkotrajno ljuljanje zgrada.

Zemljotres nije prošao bez posledica u okrugu Nojkirhen: prema podacima Pokrajinske centrale za uzbunjivanje, potres je izazvao odron kamenja na putu između Šotvijena i Brajtenštajna.

Tom prilikom su se manji komadi stena obrušili na kolovoz. Vatrogasci su u međuvremenu očistili put i ponovo ga osposobili za saobraćaj.

Osetio se i u Sloveniji

Ljuljanje tla zabeležili su i seizmografi slovenske Agencije za životnu sredinu (ARSO). Potres su osetili i stanovnici severozapadnih delova Slovenije, ali prema procenama stručnjaka, intenzitet na slovenačkoj teritoriji nije prešao III nivo Evropske makroseizmičke ljestvice (EMS), javljaju slovenski mediji.

Prema dosadašnjim informacijama, u potresu nije bilo povređenih osoba niti je zabeležena veća materijalna šteta.