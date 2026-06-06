Jedan od manje poznatih, ali veoma intrigantnih slučajeva iz Srbije dogodio se krajem sedamdesetih godina prošlog veka u okolini Požarevca. Mlada učiteljica Jelena Marković, tada dvadesetšestogodišnjakinja, pronađena je mrtva u šumarku nedaleko od sela u kojem je radila. Njena smrt godinama je ostala obavijena velom tajne.

Jelena je bila poznata kao obrazovana i omiljena među meštanima. U to vreme bila je u vezi sa uspešnim lokalnim privrednikom, ali se među meštanima govorilo da je istovremeno održavala blizak odnos sa mladićem iz susednog sela, svojom nekadašnjom srednjoškolskom ljubavi. Upravo je taj ljubavni trougao ubrzo postao centralna tema istrage.

Kobne večeri Jelena je napustila porodičnu kuću rekavši roditeljima da ide na sastanak. Više se nije vratila. Njeno telo pronađeno je narednog jutra. Nije bilo očiglednih tragova borbe, a pojedini dokazi ukazivali su na mogućnost da je poznavala osobu sa kojom se poslednji put srela.

Policija je saslušala više desetina ljudi. Pod sumnjom su se našli i njen verenik i bivši dečko. Obojica su tvrdila da sa njenim nestankom nemaju nikakve veze. Jedan svedok izjavio je da je te večeri video Jelenu kako ulazi u automobil tamne boje, ali identitet vozača nikada nije pouzdano utvrđen.

Istragu su dodatno zakomplikovale brojne glasine. Neki su verovali da je reč o zločinu iz ljubomore, dok su drugi tvrdili da je Jelena znala određene tajne vezane za lokalne poslovne krugove. Pojedini meštani čak su govorili da je neposredno pre smrti planirala da napusti kraj i započne novi život u Beogradu.

Uprkos višegodišnjoj istrazi, nije prikupljeno dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv bilo koga. Slučaj je vremenom pao u zaborav, a odgovori na ključna pitanja nikada nisu pronađeni: s kim se Jelena sastala te večeri, šta se dogodilo nakon tog susreta i da li je motiv za njenu smrt bila ljubav, osveta ili nešto sasvim drugo.

Danas se ovaj slučaj povremeno pominje među lokalnim stanovništvom kao jedna od najvećih nerešenih misterija tog kraja, priča o ljubavi koja je završila tragedijom i tajni koja nikada nije do kraja razotkrivena.