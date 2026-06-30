Sedam državljana Srbije povređeno je u eksploziji plinske boce koja se dogodila u subotu, 27. juna, na prostoru aerodroma u Heršingu kod Linca u Austriji.

Prema navodima austrijskih medija, reč je o vozačima kamiona iz Srbije koji su u prikolici pripremali obrok kada je, iz za sada neutvrđenog razloga, došlo do eksplozije plinske boce.

Nesreća se dogodila oko 15.20 časova, a detonacija je povredila sedmoricu muškaraca. Na mesto događaja ubrzo su stigle ekipe hitne pomoći, policije i vatrogasaca.

Jedan od očevidaca bio je 53-godišnji državljanin Srbije koji nije povređen. On je odmah nakon eksplozije pritekao u pomoć kolegama i pružao im prvu pomoć do dolaska spasilačkih ekipa.

Najteže su povređeni 41-godišnji vozač i njegov 54-godišnji kolega, koji su zadobili teške telesne povrede. Obojica su helikopterom prevezena u Opštu bolnicu u Beču, dok je preostalih pet povređenih zbrinuto u zdravstvenim ustanovama u Lincu i Velsu.

Austrijska policija pokrenula je istragu kako bi utvrdila okolnosti i tačan uzrok eksplozije.

Alo/ Nezavisne