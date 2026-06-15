Tragična smrt Smiljane Radovanović (27) iz Srbije na Prokletijama potresla je region, a danima nakon nesreće tuga ne jenjava. Planinari, alpinisti i ljubitelji prirode opraštaju se od mlade devojke dirljivim porukama, dok je za naredni vikend najavljena posebna akcija u njenu čast.

Smiljana je izgubila život tokom planinarenja na Prokletijama, iznad Grbajskog zastana, kada je, prema dostupnim informacijama, pala sa litice u provaliju duboku oko 250 metara.

Vest o njenoj smrti pogodila je planinarsku zajednicu, a brojne objave na društvenim mrežama pokazuju koliko je bila cenjena među ljudima sa kojima je delila ljubav prema planinama.

"Zastani za Smiljanu"

Jedno udruženje koje organizuje outdoor avanture najavilo je da će 20. juna organizovati memorijalnu akciju pod nazivom „Zastani za Smiljanu“.

U objavi koja je privukla veliku pažnju navodi se:

„Zastani i razmisli o svemu! Razmisli o svojim ciljevima, razmisli o svom putu, razmisli o tome sa kime si krenuo na put, razmisli da li je pravi trenutak, razmisli o riziku koji preuzimaš, razmisli da li je vredno, razmisli o ljudima koji te vole. Razmisli o svemu!

U subotu 20.06. okupićemo se u Dolini Grbaje u znak sećanja na našu dragu Smilju. Usponom iz Doline Grbaje do Grbajskog zastana želimo da poručimo koliko nam je bila draga, ali i da poslušamo poruku koju nam je svojim stradanjem poslala – život je jedno čudo prelepo, vrednije od svake ambicije, svakog vrha, čudo koje moramo sačuvati.

Grupa alpinista će ispenjati vrh Zastanit i postaviti ploču sa Smiljinim imenom. Ostali će odati počast Smiljani polaganjem cveća u Grbajskom zastanu.

U dolini ćemo evocirati uspomene na vreme provedeno sa Smiljanom i imati sesiju posvećenu bezbednosti u planini iz aspekta planiranja uspona i problemima sa kojima se u svom razvojnom putu susreću mladi i ambiciozni planinari i alpinisti.“

"Prokletije često uzmu svoj danak"

Brojni planinari ostavljaju potresne komentare na društvenim mrežama, ističući koliko ih je pogodila vest o tragediji.

Jedan od njih napisao je:

„Planina je izbor svakog od nas. Naše Prokletije s pravom nose to ime... Proklete planine. Svi im se mi vraćamo godinama, ali često njihova lepota uzima i svoj danak. Nažalost i ovoga puta opravdale su svoje ime... Putuj sa anđelima visinama kojima svi, nažalost, stremimo i za koje živimo. Laka ti zemlja.“

"Atmosfera je odjednom postala siva"

Posebno emotivna bila je objava planinara koji su se tog dana zatekli na Prokletijama.

„Moja grupa i ja bili smo tamo 6. juna i dok smo se vraćali sa vrha Talijanka čuli smo nekoliko helikoptera kako je dugo traže. Za situaciju smo saznali kada smo se vratili autobusom. Atmosfera je iznenada postala siva. Svi smo bili tužni. Saučešće njenoj porodici.“

Poruka koja je dotakla mnoge

Mnogi smatraju da će okupljanje zakazano za 20. jun biti mnogo više od običnog memorijalnog uspona.

Poruka organizatora da vredi zastati, razmisliti o rizicima, ljudima koji nas vole i granicama koje ne treba prelaziti po svaku cenu, naišla je na veliki odjek među planinarima.

Jer, kako su mnogi napisali u komentarima, nijedan vrh nije vredniji od života.