Zahvaljujući prisebnosti bankarske službenice u jednoj filijali u bečkom okrugu Währing, 90-godišnja austrijska penzionerka u petak je spašena od prevare u kojoj je mogla da ostane bez gotovo 10.000 evra. Zbog sumnje da je učestvovao u prevari, uhapšen je 37-godišnji državljanin Srbije.

Slučaj je otkriven nakon što je starija žena pokušala da podigne 9.750 evra sa svog računa, ali nije umela uverljivo da objasni zbog čega joj je potreban novac. Posumnjavši da je reč o prevari, bankarska službenica odmah je obavestila policiju.

Tokom istrage utvrđeno je da je penzionerka prethodno primila telefonski poziv od nepoznatih osoba koje su joj naložile da obilazi različite bankarske filijale i u svakoj podigne po 9.750 evra. Novac je potom trebalo da stavi u kovertu i preda muškarcu koji ju je čekao ispred banke.

Prema navodima medija, žena je već bila posetila jednu filijalu u bečkom okrugu Döbling, gde je predala određenu sumu novca.

Policajci iz stanice u oblasti Krottenbachstraße ubrzo su u blizini banke uočili sumnjivog muškarca. Kada su pokušali da ga kontrolišu, on je pokušao da pobegne, ali je brzo sustignut i priveden. Tokom razgovora sa policijom nije uspeo da objasni zbog čega se nalazi ispred banke.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, 37-godišnji državljanin Srbije je uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u prevari. Kod njega je pronađena gotovina koja je vraćena 90-godišnjoj penzionerki.

Osumnjičeni je tokom saslušanja iskoristio pravo da se ne izjašnjava o optužbama, nakon čega je po nalogu tužilaštva sproveden u pritvor.