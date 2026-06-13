Četrnaestogodišnji dečak pretučen je u četvrtak uveče, nešto posle 21 čas, u naselju Masline u Podgorici, a napala ga je grupa vršnjaka uzrasta od 14 do 17 godina, ispričala je porodica pretučenog dečaka.

Dečaku su u Institutu za bolesti dece Kliničkog centra Crne Gore konstatovani prelom jagodične kosti, nosa i druge povrede.

Iz Uprave policije saopšteno je da policijski službenici preduzimaju intenzivne mere i radnje na identifikovanju i pronalasku osoba koje su napale maloletnika i nanele mu povrede, kao i na potpunom rasvetljavanju događaja.

- S tim u vezi, od više osoba su uzete izjave u policijskim prostorijama. Predmet je u radu - odgovoreno je iz Uprave policije.

Porodica pretučenog četrnaestogodišnjaka poručuje da se radi o "brutalnom i ničim izazvanom napadu", navodeći da dečak "nije izazvao nikakav sukob, nije imao prethodni kontakt sa napadačima niti ih je poznavao".

- Uprkos tome, napadnut je na ulici bez ikakvog razloga i pretrpeo je teške i ozbiljne povrede - tvrdi porodica.

Navode da je nakon napada četrnaestogodišnjak hitno transportovan u Klinički centar, gde su mu konstatovane teške telesne povrede.

- Zadobio je prelom vilice, prelom očne i jagodične kosti, smrskan mu je nos, kao i teške povrede gornje i donje usne, koje su morale biti hirurški zbrinute šivenjem. Takođe, ima brojne hematome i povrede po glavi, vratu i leđima, kao posledicu višestrukih udaraca - kazali su.

Ističu da posebno zabrinjava činjenica da je grupa od približno 15 maloletnih osoba učestvovala u napadu na jednog četrnaestogodišnjeg dečaka, ostavljajući ga sa povredama koje će zahtevati dug oporavak, dalje medicinsko lečenje i oporavak od pretrpljene traume.

- Kao porodica, prolazimo kroz izuzetno težak period, gledajući dete koje se bori sa bolovima i posledicama nasilja koje ničim nije izazvalo niti zaslužilo. Zbog toga apelujemo na nadležne institucije da hitno i temeljno istraže ovaj slučaj, utvrde odgovornost svih učesnika i preduzmu mere predviđene zakonom. Ne tražimo osvetu. Tražimo pravdu. Tražimo da se pošalje jasna poruka da nasilje među decom i mladima neće biti tolerisano i da svako dete ima pravo da se oseća bezbedno u svom gradu, svom naselju i na ulici - poručuje porodica dečaka.

Apelovali su na javnost da "ne okreće glavu od vršnjačkog nasilja i da podrži borbu protiv ovakvih događaja, kako se nijedna druga porodica ne bi suočila sa onim kroz šta danas prolazi naša porodica".

- Očekujemo da nadležni organi rasvetle sve okolnosti ovog brutalnog napada i da odgovorni budu privedeni pravdi u skladu sa zakonom - apelovala je ta porodica iz Podgorice.

Alo/RTCG

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