Dva tinejdžera su brutalno pretučena sinoć nešto posle ponoći u centru Beograda.

Kako se nezvanično saznaje, tinejdžer N. M. (18) se vraćao kući sa proslave kada ga je presrela grupa mladića koja je iznenada počela da ga udara rukama, nogama i palicama.

V. J. (19) je prišao da mu pomogne, ali je grupa nasilnika i njega počela da tuče, nakon čega su pobegli sa mesta događaja.

N. M. je u napadu zadobio povredu ruke, a V. M. povrede glave i nosa.

Povređenim tinejdžerima je na licu mesta ukazana hitna medicinska pomoć, a potom su prevezeni u Urgentni centar na dalje zbrinjavanje.

Policija traga za napadačima.

(Telegraf.rs)