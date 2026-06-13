Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova na Voždovcu uhapsili su S. M. (21) zbog sumnje da je sinoć, nakon verbalnog sukoba, oštrim predmetom naneo povrede tinejdžeru (17).

Povređeni je vozilom Hitne pomoći hitno prevezen u dečju bolnicu, gde su mu, na sreću, konstatovane lakše telesne povrede i ukazana je sva neophodna medicinska pomoć.

Na društvenim mrežama odmah su počele da kruže teorije o motivu napada. Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni i žrtva se odranije poznaju, a ono što ih spaja jeste jedna specijalna škola u Beogradu - navodno, jedan od njih je bivši učenik, dok je drugi trenutno pohađa.

Sukobu je prethodila kraća rasprava, nakon čega je S. M. potegao nož. Policija je brzo reagovala i identifikovala napadača.

Osumnjičeni S. M. je u zakonskom roku priveden na saslušanje u Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Nakon iznošenja odbrane, doneta je odluka da se osumnjičeni pusti da se brani sa slobode.

U daljem toku sudskog postupka, on će odgovarati za krivično delo nanošenje lake telesne povrede.

Istraga je u toku i ona će utvrditi sve tačne okolnosti i motive ovog incidenta koji je uznemirio stanare Voždovca.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO