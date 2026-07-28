Rusko diplomatsko predstavništvo saopštilo je da će uvođenje viznog režima negativno uticati na odnose Rusije i Crne Gore, kao i na pojedine sektore crnogorske privrede, posebno turizam, prenosi RIA Novosti.

U saopštenju objavljenom na Telegramu, Ambasada Rusije navela je da je odluka povezana sa ispunjavanjem uslova Crne Gore za pristupanje Evropskoj uniji i izrazila nezadovoljstvo zbog tog poteza.

Ruska ambasada u Podgorici podseća da su ruski turisti su prošle godine ostvarili 16,4 odsto svih noćenja u Crnoj Gori, dok turizam čini oko 30 odsto bruto domaćeg proizvoda te zemlje.

Moskva ocenjuje da bi uvođenje viznog režima moglo značajno da utiče na broj ruskih posetilaca.

"Mora se pretpostaviti da je malo verovatno da će ova mera naići na razumevanje i podršku među Crnogorcima koji žele da razviju saradnju sa Rusijom. Ambasada je uverena da je, uz dobru volju, pitanje održavanja bezviznog režima sasvim izvodljivo čak i ako se država kandidat pridruži EU. Nažalost, ne postoji očigledan interes sa crnogorske strane", naglašava se u saopštenju.

Ruska ambasada navela je da bi odluka mogla da utiče i na projekte u koje su uključeni ruski privrednici, a koji su, kako se navodi, veoma korisni za Crnu Goru i poručila da je Moskva i dalje spremna da razmotri predloge za prevazilaženje pogoršanog stanja u bilateralnim odnosima.

"Zadržavamo pravo na adekvatan odgovor na neprijateljske poteze", navedeno je u saopštenju ambasade.

Crnogorske vlasti najavile su da će ruski državljani od 1. novembra morati da pribave vizu za ulazak u zemlju, a zahtevi će moći da se podnose u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore i viznim centrima VFS Global u Rusiji. Planirano je i uvođenje elektronskih viza.