Teodora Delić se oglasila i otkrila da je napustila dom Nenada Macanovića Bebice, gde je živela zajedno sa njim, pa su mnogi iznenađeni, budući da su mislili da će ipak da izglade odnose.

Ona tvrdi da je ovako najbolje, te se vratila na staro.

-Promena je takva da sam se vratila tamo gde sam živela i pre, na Vračaru sam sad i nisam više dole. Bila sam par puta da uzmem neke stvari koje su mi ostale od prethodnih sezona, mislim na Kotež. Prva promena je da ne živim tamo. Što se tiče mojih istog su stava, majka ništa nije promenila. Čini mi se da su njegovi istog stava i da nije došlo do spuštanja lopte - rekla je ona.

Tenzije se nisu spustile

Teodora tvrdi da porodice nisu za njihovu vezu i dalje.

-Moja i njegova porodica ne spuštaju lopte i gledam da moji nemaju nikakav kontakt sa njim, a takođe i ja sa njegovima, izbegavamo bilo kakav susret. Što se tiče Nenada i mene mi utvrđujemo naš odnos jer nije toliko stabilan kao šta je bio jer uz sve situacije tu su i porodice. Mi smo zajedno, ali nije baš stabilno - priznala je Teodora Delić, a onda je otkrila i kako je došlo do toga da Stefanu Kariću ostavi lajk na Tiktoku.

Kako je objasnila, Karićevu objavu je sasvim slučajno lajkovala, ali je imala poruku i za njega.

- To je takva glupost, ja sam to slučajno kad sam gledala jer se pričalo o nekom od učesnika, možda je vezano i za Sofiju. Ja sam to htela da sačuvam, a ne da lajkujem. Ne moram da se pravdam nikome. Kad je on meni bacao vatrice videli ste moje odgovore,tako da me ne zanima to. To je bezalen lajkić i bukvalno je bila slučajnost. Možda se on napalio, ali nisam imala nameru. Pre se palio na moje slike, kao što sam izbacivala. Neka on iskulira ništa strašno, bezazleni lajkić i ne bih davala tome na značaju.

Alo/Pink

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