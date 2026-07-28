Incident se dogodio tokom sednice na kojoj su poslanici raspravljali o izmenama Zakona o crnogorskom državljanstvu, Zakona o registrima prebivališta i boravišta, Zakona o matičnim registrima, Zakona o centralnom registru stanovništva i Zakona o ličnom imenu.

Tokom burne rasprave ministar policije Danilo Šaranović u jednom trenutku krenuo je prema Milanu Kneževiću, nakon čega su ostali poslanici reagovali i sprečili da dođe do fizičkog obračuna.

Snimak incidenta ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama, gde su usledile brojne reakcije.

Lavina komentara na društvenim mrežama

Na platformi Iks profil "Narodni neprijatelj" postavio je pitanje da li ministar policije može da nastavi da obavlja svoju funkciju nakon ovakvog ponašanja.

- Ako se ministar policije u skupštinskoj sali, pred kamerama, zaleti na opozicionog poslanika da bi se fizički obračunao, da li može dalje da obavlja funkciju ministra policije? Ili zbog takvog agresivnog ponašanja mora da podnese ostavku? - navodi se u objavi.

U komentarima su se nizale različite reakcije.

Vidi se da je išao usporeno čekajući da se neko postavi između. "Hrabriša".

Je*e ih brt... ahahahaahah...

To je samo dokaz ko se sve krije iza policijske značke. Nadobudni i nedovršeni ljudi s manjkom inteligencije i viškom ambicija - samo su neki od komentara korisnika društvenih mreža.

Knežević kritikovao predložene zakone

Pre incidenta Milan Knežević oštro je kritikovao predložene izmene zakona, posebno deo koji se odnosi na državljanstvo.

On je ocenio da se zakonska rešenja donose kako bi se, kako je rekao, dodatno uredio položaj istopolnih zajednica, navodeći da je reč o direktivama Evropske unije.

- Ovde postaje potpuno normalno da se muškarci drže za ruke, da imaju kuma, da jedan baca, a drugi hvata bidermajer. Mi to sada ozakonjujemo kroz izmene i dopune Zakona o državljanstvu, registru prebivališta i svemu ostalom - rekao je Knežević.

Upitao je i da li bi njegova braća od strica, koja su rođena u Crnoj Gori, danas žive u Beogradu i, kako je naveo, "vole žene", mogla da ostvare neka od prava predviđenih izmenama zakona.

- Hoće li oni dobiti crnogorsko državljanstvo, pošto su ostali bez njega nakon referenduma, ako nađu momke? To je vrlo važno da znamo. Ja nemam ništa protiv, svako neka se voli među četiri zida, ali nije pošteno da muškarci koji vole žene nemaju nikakva prava u odnosu na muškarce koji vole muškarce - rekao je lider DNP-a.

"Šta bi danas rekao Njegoš?"

Knežević je potom pitanje državljanstva povezao sa položajem Srba koji su nakon referenduma ostali bez crnogorskog državljanstva.

- Vidim da smo u ozbiljnom problemu i želeo bih da pitam koje državljanstvo bi danas imao Njegoš da je živ? - rekao je Knežević.

On je ocenio da je Crna Gora država sa najvećim brojem bivših državljana koji su, kako tvrdi, ostali bez svojih prava.

- Prvo im nije dozvolila da glasaju na referendumu, a onda ih je proglasila strancima u rođenoj državi. Srbi iz Crne Gore koji žive u Srbiji u Crnoj Gori imaju samo pravo na grob i to uz otpremnicu iz ambasade, dok se istovremeno vodi računa da istopolne zajednice što pre dobiju crnogorsko državljanstvo - rekao je Knežević.

Podsetio je i da je premijer Milojko Spajić ranije imao dvojno državljanstvo, navodeći da je odbio inicijativu DNP-a za rešavanje pitanja dvojnog državljanstva građana poreklom iz Crne Gore koji danas žive u Srbiji.

Na kraju je najavio da će DNP predložiti poseban zakon kojim bi svim licima rođenim u Crnoj Gori, a koja su u međuvremenu ostala bez njenog državljanstva, bilo omogućeno da steknu pravo na dvojno državljanstvo.

Izvor: Adria.