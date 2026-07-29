U mestu Melenci, nedaleko od Zrenjanina, oglašena je prodaja porodične kuće sa ekonomskim dvorištem i voćnjakom po ceni od 35.000 evra. Nekretnina je objavljena u grupi "Zrenjanin oglasi", a prema navodima vlasnika, opremljena je svim osnovnim priključcima i dodatnim sistemima bezbednosti.

Tri sobe, dve terase i pomoćne prostorije

Kuća ima 80 kvadratnih metara stambenog prostora, dok se uz nju prodaje i ekonomsko dvorište površine 3 ara, kao i voćnjak od 5 ari.

Prednji deo kuće sastoji se od:

tri sobe,

predsoblja,

kupatila.

U zadnjem delu nalaze se:

kuhinja,

špajz.

Kuća ima i dve zatvorene terase, koje mogu poslužiti kao dodatni prostor za odmor ili svakodnevne aktivnosti.

Gas, voda i video-nadzor

Prema oglasu, kuća ima priključke za:

vodu,

gas,

struju,

telefon.

Vlasnik navodi i da je objekat obezbeđen video-nadzorom i alarmnim sistemom.

Mirno banatsko mesto nadomak Zrenjanina

Melenci su jedno od većih sela u srednjem Banatu i nalaze se na oko 20 kilometara od Zrenjanina. Mesto je poznato po mirnom okruženju, poljoprivredi i blizini Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“, koja privlači posetioce iz cele Srbije.

Kupcima se, kao i kod svake kupovine nekretnine, preporučuje da pre donošenja odluke provere vlasničku dokumentaciju, stanje objekta i sve uslove kupoprodaje.