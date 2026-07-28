Ambasada Rusije u Crnoj Gori saopštila je da uvođenje viznog režima za ruske državljane od 1. novembra vidi kao još jedan dokaz, kako navodi, spoljnopolitičkog kursa Podgorice pod uticajem stranih saveznika.

U objavi na Telegramu ruske diplomate ocenjuju da takva odluka dodatno narušava odnose dve zemlje i da, prema njihovom stavu, ne ide u korist interesima Crne Gore.

Upozoravaju na posledice po turizam i investicije

U saopštenju se ističe da turizam učestvuje sa oko 30 odsto u bruto domaćem proizvodu Crne Gore, dok su, prema navodima Ambasade, ruski turisti prošle godine ostvarili 16,4 odsto svih noćenja u zemlji.

Ruska strana smatra da bi uvođenje viza moglo značajno da smanji broj dolazaka ruskih turista, kao i da negativno utiče na projekte u kojima učestvuje ruski kapital.

"Zadržavamo pravo da reagujemo"

Iz Ambasade poručuju da Moskva ostaje otvorena za razgovore koji bi mogli da doprinesu prevazilaženju krize u odnosima dve zemlje, ali istovremeno navode da Rusija zadržava pravo da, kako kažu, "adekvatno reaguje na neprijateljske poteze".

Za sada nije bilo zvanične reakcije vlasti Crne Gore na saopštenje ruske ambasade.

Šira slika

Crna Gora je ranije najavila da će od 1. novembra uvesti vizni režim za državljane Rusije, u okviru usklađivanja vizne politike sa Evropskom unijom. Ruska ambasada ocenjuje da će ta odluka imati političke i ekonomske posledice, dok Podgorica za sada nije odgovorila na najnovije navode iz Moskve.