Prema navodima reportera Bele kuće, američki predsednik se uputio u susednu saveznu državu Virdžiniju, gde poseduje golf klub. Kako se navodi, predsednička kolona stigla je na golf teren posle podneva.

Tramp fotografisan na putu do golf terena

Kasnije je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da je potpisivanje sporazuma između SAD i Irana planirano za nedelju.

Prema Trampovom rasporedu, u subotu uveče će prisustvovati večeri sa pristalicama pokreta MAGA („Učinimo Ameriku ponovo velikom“). Događaj je zakazan za 19.00 časova po lokalnom vremenu (02.00 časa u nedelju po moskovskom vremenu) i biće održan nedaleko od predsedničkog golf terena u gradu Sterling, u Virdžiniji.

Tramp: Sporazum sa Iranom sprečava razvoj nuklearnog oružja i otvara Ormuski moreuz

Donald Tramp izjavio je da bi novi sporazum između Vašingtona i Teherana trebalo da bude potpisan sutra i ocenio da će tim dokumentom biti onemogućeno da Iran dođe do nuklearnog oružja, uz najavu da će nakon njegovog potpisivanja Ormuski moreuz biti otvoren za međunarodni saobraćaj.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži kritikovao nuklearni sporazum sa Iranom iz vremena administracije bivšeg američkog predsednika Baraka Obame, poznat kao Zajednički sveobuhvatni plan akcije (JCPOA), navodeći da je taj dogovor predstavljao "lak i nesmetan put ka nuklearnom oružju".

Prema njegovim rečima, Iran bi, da je taj sporazum ostao na snazi, nuklearno oružje posedovao još pre šest godina, prenosi Tanjug.

Tramp je istakao da je novi sporazum "potpuna suprotnost" prethodnom i da predstavlja "zid protiv nuklearnog oružja".

"Iran više ne želi nuklearno oružje, niti će ga imati, bilo kupovinom, razvojem ili na bilo koji drugi način", naveo je Tramp.

Dodao je da će odmah nakon potpisivanja sporazuma Ormuski moreuz biti otvoren za sve brodove i ocenio da su odnosi njegove administracije sa Iranom "znatno drugačiji i bolji" od odnosa koje su sa Teheranom imale prethodne američke administracije.

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