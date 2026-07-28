Ranko Jaćimović osuđen je u Okružnom sudu u Doboju na 28 godina zatvora zbog ubistva supružnika Nedeljke i Gorana Ilića, kao i ranjavanja Nedeljkinog brata Milutina Trifunovića u Donjoj Slatini kod Šamca.

Kako je saopštio Okružni sud u Doboju, Jaćimović je proglašen krivim da je sa umišljajem hicima iz pištolja ubio dve osobe, a potom pokušao da ubije i treću. Presuda još nije pravosnažna.

Prema navodima suda, zločin je počinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti usled privremene duševne poremećenosti, odnosno afekta srdžbe, besa i gneva. Zbog toga su njegove sposobnosti da shvati značaj svog dela i upravlja svojim postupcima bile znatno umanjene.

U izrečenu kaznu uračunato mu je vreme provedeno u pritvoru, koji mu je odlukom suda produžen do pravosnažnosti presude.

Presudom je oslobođen plaćanja sudskih troškova, dok su članovi porodice ubijenih upućeni na parnični postupak radi ostvarivanja prava na naknadu štete.

Prema presudi, zločin se dogodio 7. avgusta 2025. godine oko 18.30 časova ispred kuće Trifunovića u Donjoj Slatini.

Tog dana Jaćimović je automobilom „Golf 4“ došao do kuće ispred koje su sedeli Ilići i Trifunović. Izašao je iz vozila i sa kapije pozivao Nedeljku da izađe kako bi je video.

Prišao mu je Trifunović i zamolio ga da napusti dvorište, ali Jaćimović to nije prihvatao. I Nedeljka ga je molila da ode, međutim nije želeo da se udalji.

Kako se navodi, optuženi je potom pozvao Nedeljku rečima: „Dušo, dođi samo da te vidim.“

U međuvremenu su mu prišli i stric oštećenih Milutin Trifunović i njegova supruga Božica, takođe tražeći da napusti dvorište, ali bez uspeha.

U nameri da ih liši života, Jaćimović je prišao stolu i iz pištolja „Crvena zastava M57“ kalibra 7,62 milimetra ispalio hitac prema Goranu, pogodivši ga u srce.

Goran je pao na zemlju, dok su Nedeljka i njen brat Milutin pokušali da pobegnu ka ulaznim vratima kuće. Jaćimović je tada ispalio više hitaca prema Nedeljki. Pogodio ju je u grudni koš i stomak, dok je Milutina pogodio u stomak.

Milutin Trifunović pao je na stepenice i ostao da leži na stomaku, dok je Nedeljka pala niz stepenice na leđa.

Prema presudi, Jaćimović je potom prišao Goranu Iliću i, dok je ležao na zemlji, ispalio mu hitac u glavu. Nakon toga je izašao iz dvorišta, seo u „Golf“ i odvezao se u nepoznatom pravcu.

Pronađen je narednog jutra i uhapšen u kući svog tasta na području Obudovca. Prilikom hapšenja nije pružao otpor i od tada se nalazi u pritvoru.

Prema navodima optužnice, Jaćimović je u mladosti bio u ljubavnoj vezi sa Nedeljkom i smatrao ju je ljubavlju svog života.

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