Novi Pazar je danas potresao brutalan napad u Ulici Ruđera Boškovića, gde je teško povređen poznati novopazarski privrednik I. D, vlasnik firme za grejanje na pelet i specijalizovane radionice za brdska i terenska vozila. Njegovo zdravstveno stanje je izuzetno teško, a lekari se bore za njegov život.

Kako se saznaje od članova porodice povređenog, napad se dogodio na kućnom pragu I. D, odnosno u objektu koji se nalazi u sklopu njegove porodične kuće i poslovnog prostora. Posebno uznemirujući je snimak incidenta na kom se vidi dolazak napadača - dva kvada na kojima su četiri osobe. Oni su se dovezli do objekta I. D, nakon čega ulaze unutra.

Prema dosadašnjim informacijama, napadači su na glavama imali kacige, a jedan od njih navodno je bio naoružan pištoljem. Porodica tvrdi da je I. D. držan na nišanu dok su ga ostali brutalno tukli metalnim šipkama i drugim tvrdim predmetima. U napadu je teško povređen i radnik, koji je nakon ukazane pomoći hitno upućen na dalje lečenje u Klinički centar Kragujevac.

Dežurni hirurg dr Kemal Alihodžić, koji je učestvovao u zbrinjavanju povređenog I. D, potvrdio je da su najteže povrede locirane u predelu glave. Prema nezaničnim informacijama, I. D. ima višestruke prelome kostiju lobanje i hematome, zbog čega je njegovo stanje izuzetno ozbiljno. Porodica povređenog tvrdi da je ceo sukob počeo pre nekoliko nedelja zbog, kako navode, potpuno banalnog razloga. Sumnja se da je današnji napad, naime, organizovao izvesni E. A. sa kojim I. D. od ranije ima problem.

- Tazbina E. A. živi u neposrednom komšiluku. Ulica je veoma uska, a pre nekoliko sedmica E. A. je navodno velikom brzinom prošao tim sokakom i zamalo udario decu I. D. Tada je I. D. reagovao rečima: "Jesi li normalan, zamalo mi zgazi decu?". Od tada datira njihov sukob - navode članovi porodice.

Kako ističu, ne mogu da veruju da je verbalna rasprava mogla završiti ovako brutalnim nasiljem.

- Napasti čoveka u njegovoj kući, upasti unutra, držati ga na nišanu dok ga drugi tuku i naneti mu povrede opasne po život više je nego surovo - rekao je jedan od članova porodice.

Prema nezvaničnim informacijama, teško povređeni I. D. je pre nego što je izgubio svest izneo određene tvrdnje o tome ko bi mogao stajati iza napada. Policija proverava sve navode i intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja. Tokom večeri primećeno je pojačano prisustvo policijskih snaga na više lokacija u gradu. Međutim, iz Policijske uprave i nadležnog tužilaštva do zaključenja ovog teksta nije bilo zvaničnih informacija o eventualnim osumnjičenima niti o rezultatima istrage.

Alo/Sandžak Danas

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