U saobraćajnoj nezgodi koja se danas u 16.38 časova dogodila u mestu Šteke, na magistralnom putu Podgorica - Cetinje, dve osobe zadobile su teške telesne povrede, od kojih je devojka J. C. (31) nešto kasnije preminula u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) usled zadobijenih povreda, saopšteno je CdM-u iz Uprave policije.

Prema informacijama policije, u nezgodi su učestvovala dva putnička vozila, a jedno od njih se nakon sudara prevrnulo i završilo na krovu.

Saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta odvija se jednom saobraćajnom trakom, naizmenično. Uviđaj je u toku.

Alo/CdM

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