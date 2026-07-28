Jedna osoba preminula je od posledica povreda zadobijenih usled urušavanja dizalice na gradilištu u Bolničkom okrugu u Prištini.

Prvobitno je objavljeno da su u ovom incidentu povređene dve osobe, dok jedna od njih nije preživela zadobijene povrede.

Slučaj je za portal Reporteri.net potvrdio portparol tzv. kosovske policije za region Prištine, Enis Pljana.

- U vezi sa ovim slučajem, obaveštavamo vas da su dve osobe zadobile telesne povrede i upućene su na lekarsku pomoć. Usled zadobijenih povreda, jedna od njih nije uspela da preživi i preminula je. Njegovu smrt konstatovao je medicinski tim UKCK-a - izjavio je Pljana.

On je naveo da su policijske jedinice izašle na lice mesta i preduzele neophodne radnje, dok je pokrenuta istraga kako bi se u potpunosti razjasnile okolnosti slučaja.

- Trenutno su nadležne policijske jedinice, u koordinaciji sa državnim tužiocem, započele istragu kako bi se u potpunosti razjasnile okolnosti slučaja - dodao je Pljana.

Alo/Reporteri

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