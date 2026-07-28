Rođene sestre Mia (7) i Mina (5), nastradale su od strujnog udara u kupatilu u Obrenovcu. Samo pukom srećom, stravičnu nesreću je preživela najmlađa sestra, stara tri godine, koja je u trenutku incidenta bila u drugoj sobi i nije povređena.

Nesreća se dogodila na šestom spratu zgrade u Karađorđevoj ulici u centru Obrenovca, gde je samohrana majka Marija Vujičić sa tri ćerke živela kao podstanar.

Majka bila na poslu u rasadniku

Tela devojčica pronašao je njihov kum Aleksandar Marinković. Naime, komšije iz ove višespratnice primetile su da se voda iz stana na šestom spratu sliva sve do trećeg. Lupali su na vrata, ali im niko nije otvarao. Komšije su potom pozvale vlasnicu stana, koja je odmah kontaktirala sa Marijom, koja je u tom trenutku bila na poslu u rasadniku, gde je radila za dnevnicu. Marija se uplašila i zvala kuma Aleksandra, koji je odmah odjurio tamo i zatekao stravičan prizor.

- Njih dve su ležale na podu kupatila, jedna na drugoj, pored veš-mašine - drhtavim glasom rekao je Marinković.

- Prizor je bio strašan. Mislim da ih je ubila struja iz stare veš-mašine, a ne iz bojlera. Ova starija je držala tuš u ruci, a mlađa je imala opekotinu duž celog tela, na mestu gde je prošla struja. Bile su modre. Počeo sam da ih oživljavam, i supruga i ja, dozivali smo u pomoć, neko od komšija je pozvao Hitnu, koja je došla za nekoliko minuta. Tad sam se setio najmlađe devojčice. Otišao sam do dnevnog boravka i video je kako spava na krevetu. Ekipa Hitne više od sat vremena pokušavala je da reanimira moje kumice. Oko 17 časova su konstatovali smrt. Nije im bilo spasa.

Muž u zatvoru, silovao sestru

Marinković kaže da nije tačno da je voda u stanu bila do kolena, već samo na podu kupatila. Bojler je, navodi, promenjen kada se Marija uselila, te da zato sumnja da je mašina za veš ubila devojčice dok su se prskale vodom. S obzirom na to da je Marijin suprug u zatvoru, kum je preuzeo brigu o ovoj samohranoj majci i njenim ćerkama.

Skrhana bolom, majka Marija je tiho rekla da je imala težak život. Njen otac je nekoliko godina pre tragedije u kupatilu izvršio samoubistvo, tako što se zapalio u kući. Muž koji ju je, kako kaže, maltretirao, završio je u zatvoru zbog obljube njene dvanaestogodišnje sestre. Da cela situacije bude gora, telefonom je snimao odnos sa devojčicom i pokazivao ga prijateljima. Udala se sa 17 godina i kaže da je tada krenuo njen pakao.

- Najstarija je išla u prvi razred, a dve male u vrtić radnim danima. Nisam imala kome da ih ostavim na čuvanje. Kumovi mi najviše pomažu, kupili su za najstariju ćerku knjige, patike, školski ranac. Moje ćerke nisu razdvajali od svoje dece. Pisali smo socijalnim službama, tražila sam neku pomoć kako ne bih morala da radim, već da budem sa decom.

Pomoć kumova i sahrana

Odbijali su me govoreći da sam sposobna za rad. I meni nije teško da idem na posao, ali vikendom nisam imala gde da ostavim ćerkice. Sa majkom ne razgovaram, izbacila me je pre dve godine sa decom na ulicu, dok sam imala temperaturu 40 stepeni. Pokucala sam kumovima na vrata i oni su mi pritekli u pomoć - kazala je neutešna žena.

Tela stradalih sestrica poslata su na obdukciju, a potom su Mia i Mina ispraćene na večni počinak uz bolne jauke majke Marije i rodbine. Od njih se oprostilo još stotinak rođaka i bliskih prijatelja, kao i njihova najmlađa sestrica Elena. U Obrenovcu je proglašen Dan žalosti na teritoriji cele opštine. Tragedija se dogodila u oktobru 2021. godine.

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