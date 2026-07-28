Bivša učesnica "Farme" Jordanka Denčić, svojevremeno je bila veoma bliska sa Kristijanom Golubovićem, kog je sada optužila rečima da nikoga ne sme da ucenjuje, pogotovo ne golim slikama.

Naime, kako su njih dvoje bili jako bliski i nisu se odvajali, nju su krenuli da optužuju, ali i teraju da se oglasi nakon što je Golubovića optužila bivša partnerka Kristina da je usmrtio psa.

-Pozdrav ljudi, svi me pitate za Kristijana i to da smo bili dobri, a sada ga pljujem. Jeste, istina, bila sam dobra sa njim, ali da mi je rođeni otac rekao to što mi je on rekao, u smislu da će da kači gole slike i snimke svoje supruge Kristine, automatski bih rekla da tu nema prostora za bilo kakve razgovore. Ne interesuje me ko je, jer sam žensko i polazim od sebe. To osuđujem, to su ozbiljne stvari i postoje tu razne optužbe. Da mi je rođeni brat ne bi smeo tako da me uceni, a kamoli Kristijan, isto bih uradila kao Kristina - navela je ona.

Jordanka je potom pružila i javnu podršku Kristini, koja se nije oglašavala na mrežama.

Kristina sve iznela u javnost

Podsetimo, Kristina je prethodnih dana objavila niz optužbi na račun svog supruga za koje tvrdi da prikazuju nasilje nad njihovim kućnim ljubimcima. Na jednom videu se vidi kako Golubović nosi čivavu do kupatila,dok ga ona uz plač moli da ne povredi psa.

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