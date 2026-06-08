Na planini Prokletije danas je pronađeno telo državljanke Srbije koja je poginula u subotu 6. juna tokom planinarenja, javlja RTCG.

Akcija potrage, u kojoj su učestvovali Gorska služba spasavanja Crne Gore (GSS) i brojni planinari-alpinisti, je danas završena nakon tri dana potrage.

Policija u Beranama je za RTCG i zvanično potvrdila da je telo pronađeno i prebačeno u Klinički centar Crne Gore na obdukciju.

Podsetimo, devojka S. R. (27) je stradala u subotu kada je pala sa litice dok su sa njom bila još dvojica muškaraca koja su odmah prijavila da se dogodio incident.

Kako je objasnio za "RTCG" Ahmet Reković, planinarski vodič, helikopter je bio angažovan tokom akcije potrage. Objasnio je da se tragedija dogodila na vrlo nepristupačnom mestu.

- To je neverovatno nepristupačan i visok vrh. Pravi šiljak visine 2.275 metara - rekao je.

Prvi put je osvojen pre dve godine, dok je nesrećna devojka bila u grupi iskusnih alpinista koji su se juče popeli, ali je na samom vrhu pokušala da zaobiđe jednu stenu kada je propala u provaliju duboku 250 metara. Helikopter je spustio spasioce na tu dubinu i kružio dok su oni pokušavali da lociraju telo stradale planinarke.

- Nije više reč samo o neiskustvu, već o ulasku u realno veliki rizik. Ovaj vrh je izazovan i postao je stvar prestiža među alpinistima, što je potpuno nepotrebno - pojasnio je Reković.

Masiv Prokletija koji predstavlja završetak Dinarida koji počinju na Alpima, postao je poslednjih godina omiljena destinacija planinara i alpinista.

Na nekada vrlo nepristupačnim vrhovima kod Plava i Gusinja, u ne tako dugom periodu, stradalo je deset planinara iz raznih krajeva sveta.

Alo/RTCG

BONUS VIDEO