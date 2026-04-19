Tokom dana na planini Rumiji kod Bara došlo je do nesrećnog slučaja kada je tokom planinarenja preminuo muškarac star oko 50 godina iz ovog primorskog grada.

- Pretpostavlja se da je smrt nastupila prirodnim putem, tokom pešačke ture. Sve nadležne službe su odmah po prijavi upućene na teren. Kada je konstatovana smrt Baranina, pristupilo se evakuaciji tela, potvrđeno je za RINU u Službi zaštite i spašavanja u Baru.

Telo pedesetogodišnjaka potom je helikopterom prebačeno u Podgoricu gde će biti obavljena obdukcija.

