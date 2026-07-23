Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević, koji boravi u radnoj poseti Vašingtonu, oštro je reagovao na rekonstrukciju Vlade Crne Gore, ocenjujući da predstavlja još jednu političku trgovinu unutar vladajuće većine.

U video-obraćanju objavljenom na društvenim mrežama poručio je da nije slučajno što je skupštinska rasprava održana dok je bio van zemlje.

- Nije mi jasno otkud toliki strah od mene. Zašto su čekali da napustim Crnu Goru da bi sproveli ovu političku trgovinu i novu raspodelu fotelja - rekao je Knežević.

"Pink Panteri su kraće planirali pljačke"

Najviše pažnje privukla je njegova izjava u kojoj je rekonstrukciju Vlade uporedio sa akcijama poznate kriminalne grupe.

- Nažalost, i Pink Panteri koji pljačkaju zlatare i draguljarnice kraće su planirali svoje poduhvate nego što je planirana rekonstrukcija Vlade - izjavio je Knežević.

On smatra da će, kako tvrdi, aktuelna vlast biti nestabilna i da će se, prema njegovim rečima, "srušiti kao kula od karata".

Kritikovao odnos prema srpskom jeziku i Kosovu

Knežević je naveo da je DNP napustio parlamentarnu većinu zbog, kako tvrdi, odbijanja Vlade da razgovara o više pitanja koje ta stranka smatra važnim.

Između ostalog, pomenuo je status srpskog jezika u Ustavu, izmene zakona o državnim simbolima, pitanje dvojnog državljanstva, kao i odnos prema priznanju Kosova.

Takođe je kritikovao ambasadora Evropske unije u Crnoj Gori Johana Satlera, tvrdeći da utiče na odluke parlamentarne većine.

Na kraju je poručio da će DNP nastaviti da se zalaže za svoje političke stavove bez obzira na, kako je naveo, političke posledice.

Izvor: RTCG / društvene mreže Milana Kneževića