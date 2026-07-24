Kamilica je odavno poznata po svojim umirujućim svojstvima, a u kombinaciji sa hladnoćom može postati jednostavan saveznik u svakodnevnoj nezi kože. Kockice leda od čaja od kamilice lako se pripremaju kod kuće, a mnogi ih koriste za brzo osveženje lica, smanjenje jutarnje natečenosti i prijatan osećaj nakon izlaganja suncu ili napornog dana.

Iako ovaj trik ne može zameniti preparate za negu kože niti rešava dermatološke probleme, može biti prijatan dodatak rutini nege.

Kako napraviti kockice leda od kamilice?

Priprema je veoma jednostavna.

Skuvajte čaj od kamilice.

Ostavite ga da se potpuno ohladi.

Sipajte čaj u kalup za led.

Stavite kalup u zamrzivač dok se kockice potpuno ne zalede.

Po želji, u čaj možete dodati i zeleni čaj, koji je bogat antioksidansima i često se koristi u proizvodima za negu kože.

Koje koristi mogu imati?

Hladne obloge mogu privremeno suziti krvne sudove, zbog čega lice može izgledati manje natečeno, a crvenilo manje izraženo.

Kockice leda od kamilice mogu doprineti:

osveženju kože tokom toplih dana,

privremenom smanjenju jutarnje natečenosti,

umirujućem osećaju nakon boravka na suncu,

prijatnom osećaju kod umorne kože.

Kamilica je poznata po blagom umirujućem dejstvu, zbog čega mnogima prija kao deo rutine nege, posebno nakon dugog dana.

Kako pravilno koristiti kockice?

Led nikada ne treba prislanjati direktno na kožu jer može izazvati iritaciju ili oštećenje površinskog sloja kože.

Umesto toga:

umotajte kockicu u čistu pamučnu maramicu ili tanku gazu,

nežnim kružnim pokretima prelazite preko lica,

tretman neka traje između 30 i 60 sekundi.

Posebnu pažnju možete posvetiti području ispod očiju, gde hladnoća može pomoći da se privremeno ublaži jutarnja natečenost.

Ko treba da bude oprezan?

Osobe sa veoma osetljivom kožom, rozaceom ili izraženim proširenim kapilarima trebalo bi da budu oprezne sa primenom hladnih obloga.

Ako imate neko hronično oboljenje kože ili niste sigurni da li vam ovaj trik odgovara, najbolje je da se pre upotrebe posavetujete sa dermatologom.

Iako kockice leda od kamilice ne predstavljaju čudesno rešenje za negu lica, mogu biti jednostavan i osvežavajući dodatak svakodnevnoj rutini, posebno tokom toplih letnjih dana.