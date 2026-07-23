Potpredsednik Demokratske narodne partije Milun Zogović oštro je reagovao na izjave hrvatskog ministra Gordana Radmana, poručivši da se Crnom Gorom ne može upravljati iz Zagreba.

– Ako neko misli da će ucenama i pritiscima određivati kako će Crna Gora donositi svoje odluke, onda ozbiljno potcenjuje njene građane – rekao je Zogović za Borbu.

On je ocenio da Crna Gora ne sme biti ničiji politički protektorat, ističući da odnosi između država moraju počivati na reciprocitetu.

Zogović je, kao primer otvorenih pitanja u odnosima dve države, naveo slučajeve logora Lora i Morinj, poručivši da se o svim važnim temama mora razgovarati na principima međusobnog uvažavanja i ravnopravnosti.

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