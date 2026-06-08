Devojčica rođena 2012. godine utopila se u Velikoj Moravi u selu Donja Livadica kod Velike Plane.



Njeno telo su ronioci Žandarmerije pronašli 7. juna, prenosi Tanjug.

Prema prvim informacijama, ona je sa drugaricom šetala, a potom su se kupale u reci. Jedna devojčica je izašla iz reke, a druga nije.

Istraga je u toku.

Ova nesreća dodatno je potresla lokalnu zajednicu jer je reč o detetu koje je pretrpelo tešku porodičnu tragediju - devojčica je nedavno ostala bez oca, a sa majkom je živela u veoma teškim i oskudnim životnim uslovima.