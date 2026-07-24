Jelena Karleuša nedavno je objavila tri pesme koje su se vrlo brzo našle na vrhu liste najslušanijih numera u Srbiji, ali ima i onih kojima njen uspeh smeta, pa su odlučili da joj zabrane da nastupa.

Naime, na društvenim mrežama pokrenuta je peticija da se muzičkoj zvezdi zabrani koncert u Skoplju, u Areni Jane Sandanski, koji je zakazan za 17. oktobar. Kako ističu, razlog zbog kog su pokrenuli peticiju je taj što Jelena promoviše satanizam i uništava veru.

Ono što je interesantno, ispod ove objave se mogu naći samo pozitivni komentari na račun pevačice.

"Zašto ste toliko odvratni i želite da joj otkažete koncert?", "Ovo nije moguće", "Zašto bi se otkazivao? Kod nje nema nikakvog satanizma", "Budite zahvalni što vam dolazi Karleuša", "Uvek je bila podrška Makedoniji i sve najbolje govorila o toj zemlji. Kakva zabrana?", samo su neki od brojnih komentara.

Jelena se ovim povodom još nije oglašavala, te ostaje da vidimo u kom smeru će se razvijati situacija.

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